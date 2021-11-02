مدرب معتمد: الملخصات الدراسية إيجابية للطالب الكسول

الرياض (صدى):
أكد إبراهيم اليامي مدرب معتمد من التدريب التقني والمهني، أن الملخصات الدراسية لا تساعد الطلاب في تنمية المعارف والمهارات الخاصة بالتعليم، موجهًا بضرورة استخدام الأساليب التربوية الجيدة.
وتفصيلاً، قال "اليامي": "يوجد مجموعة من الطلاب يتجاهلون الفترة الذكية في المذاكرة ولهذا السبب يلجأ الطلاب إلى الملخصات الدراسية فهى إيجابية للطالب الكسول طوال العالم الذي يأتي في الفترة الأخيرة ويعجز عن مذاكرة جميع المقرر الدراسي"0
وتابع حديثه عن الملخصات الدراسية: "بشكل عام فالملخصات الدراسية سلبية وخاصة أن هناك نقاط أساسية لا يتم مراعاتها في الملخصات، كما أن الملخصات ليست اختصار للمعلومة لذلك هى سلبية إلا إذا روعي فيها الجوانب التربوية".
ووجه "اليامي" الطلاب والطالبات بضرورة أن يقوم كلاً منهما ببناء خريطة ذهنية للمقرر الدراسي واستخدام الأساليب التربوية في المذاكرة وعدم الاعتماد على الملخصات الدراسية.