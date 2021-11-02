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رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وفيتنام

منذ 39 دقيقة
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رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وفيتنام

ماجد محمد (صدى):
أعلن هيرفي رينارد مدرب المنتخب الوطني الأول، اليوم الثلاثاء، عن 28 لاعبا بقائمة الأخضر استعدادا لمباراتي أستراليا وفيتنام.

وشملت القائمة 4 حراس مرمى هم: فواز القرني، زيد البواردي، محمد اليامي، نواف العقيدي، كما تضمنت سلطان الغنام، ياسر الشهراني، متعب الحربي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك.

وضمت القائمة: عبدالله مادو، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي، علي الحسن، محمد كنو، سلمان الفرج، علي الأسمري، سامي النجعي، محمد الكويكبي، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، فهد المولد، فراس البريكان، صالح الشهري.

ويواجه الأخضر، أستراليا وفيتنام، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية النهائية، المؤهلة لكأس العالم 2022.

المنتخب
كأس العالم
فيتنام
أستراليا
التصفيات الآسيوية
رينارد
قائمة الأخضر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18630
منذ 5 دقائق
شغل فرنسي

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههخوش هديه .. هذا لو صحت السالفه ......
حماده سهيل حسن الشنقيطي
الفروض من زمان

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