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اول مره تسوق وجابت العيد
منذ 3 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137532
منذ ساعتين
مقروده ..
رااايق
عدد التعليقات : 10188
منذ 13 دقيقة
هههههههههههههههه **
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14851
منذ 4 دقائق
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،،
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أحدث التعليقات
ابو فهد
التصويت والحكام والمحللين عطو الاهلي 57٪ التصويت ومن يستحق الفوز والهلال 27٪
رااايق
ههههههههههههههههه **
ابوعبدالله الحمود
حسبي الله عليه جعل يده القطع
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،،
واطي القواطي
نادي وضيع من يوم تأسس إن شاء الله دوم من جرف لدحديره
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