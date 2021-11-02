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بالفيديو.. قصة زوجان وافتتاح الفرع الثاني لمطعمهما بالرياض

منذ ساعة
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بالفيديو.. قصة زوجان وافتتاح الفرع الثاني لمطعمهما بالرياض

علي القحطاني (صدى):
ضرب زوجان خير مثال الإصرار والكفاح حينما افتتحا الفرع الثاني لمطعم في مدينة الرياض الذي جذب اهتمام رواده نظرًا لحسن المعاملة من الزوجين.

وسرد الزوجان قصة أحد الزبائن الذي وجد تقييم المطعم منخفضًا وظن أن ذلك صحيح؛ حيث قالت الزوجة أنه جاء هو وزميله وقال أن اللحم لا يعجبه لتقم بنفسها بإعداد الوجبات له ليبدي إعجابه بالطعام بعدها.

وطالبت الزوجة بعدم الاعتماد على التقييم "لأن هذا يكسر التجار" ليقول الزوج أنها تجعلهم يشعرون بالإحباط، مؤكدين أنهم يهتمون بالآراء، بحسب تصريحاتهما لبرنامج "الراصد" عبر قناة "الإخبارية".

الرياض
مطعم
المملكة
مشروع
زوجان
كفاح

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 520
منذ 41 دقيقة
الله يحفظهاويخليها لك.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18630
منذ 14 دقيقة
الكسر للتاحر هين .. ينهض من جديد .. لكن كسر الأستاذ الجامعي .. ظلم وغبن وقتل نفسي وعدم وطنية

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههخوش هديه .. هذا لو صحت السالفه ......
حماده سهيل حسن الشنقيطي
الفروض من زمان

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