بالفيديو.. قصة زوجان وافتتاح الفرع الثاني لمطعمهما بالرياض

علي القحطاني (صدى):
ضرب زوجان خير مثال الإصرار والكفاح حينما افتتحا الفرع الثاني لمطعم في مدينة الرياض الذي جذب اهتمام رواده نظرًا لحسن المعاملة من الزوجين.
وسرد الزوجان قصة أحد الزبائن الذي وجد تقييم المطعم منخفضًا وظن أن ذلك صحيح؛ حيث قالت الزوجة أنه جاء هو وزميله وقال أن اللحم لا يعجبه لتقم بنفسها بإعداد الوجبات له ليبدي إعجابه بالطعام بعدها.
وطالبت الزوجة بعدم الاعتماد على التقييم "لأن هذا يكسر التجار" ليقول الزوج أنها تجعلهم يشعرون بالإحباط، مؤكدين أنهم يهتمون بالآراء، بحسب تصريحاتهما لبرنامج "الراصد" عبر قناة "الإخبارية".