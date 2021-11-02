الملكة إليزابيث تمتلك أكثر المجوهرات قيمة في العالم

لندن (صدى):
تعتبر مجوهرات ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، من أكثر المجوهرات قيمة والتي يحوزها شخص واحد في العالم.
وذكرت تقارير بريطانية أن إجمالي قيمة مجوهرات وتيجان الملكة إليزابيث، يقدر بحوالي 2.9 مليار جنيه إسترليني أي ما يُعادل 4 مليارات دولار أمريكي.
وأضافت أن إليزابيث الثانية حصلت على الكثير منها كهدية من شخصيات ملكية وغيرها في العالم وأغلى قطعة في تلك المجوهرات هي تاج "أورينتال سيركلت".
ويقدر هذا التاج بنحو 8.3 مليون دولار أمريكي، والذي كان مملوكا في الأصل للملكة فكتوريا التي توفيت عام 1901".
وذكرت صوفي نايلور كبيرة مستشاري شركة "Diamonds77" في لندن: "تم تصميم هذا التاج في الأصل من قبل الأمير ألبرت للملكة فيكتوريا في العام 1853".
وأشارت إلى أنه تم ترصيع التصميم الأصلي بما يقدر بنحو 2600 ماسة في المجموع مع الأوبال المحفور في وسط زخارف زهرة اللوتس".
وتابعت أن ثاني أغلى قطعة تمتلكها الملكة إليزابيث، هو تاج الملكة ماري، الذي تبلغ قيمه حوالي 5 ملايين جنيه ما يُعادل 7 ملايين دولار"، حيث اختارت ارتداءه في يوم زفافها من الأمير فيليب".