نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الملكة إليزابيث تمتلك أكثر المجوهرات قيمة في العالم

منذ ساعتين
679
1
الملكة إليزابيث تمتلك أكثر المجوهرات قيمة في العالم

لندن (صدى):
تعتبر مجوهرات ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، من أكثر المجوهرات قيمة والتي يحوزها شخص واحد في العالم.

وذكرت تقارير بريطانية أن إجمالي قيمة مجوهرات وتيجان الملكة إليزابيث، يقدر بحوالي 2.9 مليار جنيه إسترليني أي ما يُعادل 4 مليارات دولار أمريكي.

وأضافت أن إليزابيث الثانية حصلت على الكثير منها كهدية من شخصيات ملكية وغيرها في العالم وأغلى قطعة في تلك المجوهرات هي تاج "أورينتال سيركلت".

ويقدر هذا التاج بنحو 8.3 مليون دولار أمريكي، والذي كان مملوكا في الأصل للملكة فكتوريا التي توفيت عام 1901".

وذكرت صوفي نايلور كبيرة مستشاري شركة "Diamonds77" في لندن: "تم تصميم هذا التاج في الأصل من قبل الأمير ألبرت للملكة فيكتوريا في العام 1853".

وأشارت إلى أنه تم ترصيع التصميم الأصلي بما يقدر بنحو 2600 ماسة في المجموع مع الأوبال المحفور في وسط زخارف زهرة اللوتس".

وتابعت أن ثاني أغلى قطعة تمتلكها الملكة إليزابيث، هو تاج الملكة ماري، الذي تبلغ قيمه حوالي 5 ملايين جنيه ما يُعادل 7 ملايين دولار"، حيث اختارت ارتداءه في يوم زفافها من الأمير فيليب".

بريطانيا
مجوهرات
الملكة إليزابيث
مجوهرات إليزابيث
أورينتال

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137530
منذ 14 دقيقة
اجل اغلى من القبعات المزركشات ...........؟؟

.. مافيه مشكله نقنع باالقبعات ليا وصلن مانبي التيجان والامور الأخرى ...

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههخوش هديه .. هذا لو صحت السالفه ......
حماده سهيل حسن الشنقيطي
الفروض من زمان

أخر الأخبار

"وقاية": لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن ويقلل فرص الإصابة بها
"وقاية": لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن ويقلل فرص الإصابة بها
منذ 3 دقائق 1142
قادة العالم يشاركون في" قمة المناخ" بطائرات خاصة
قادة العالم يشاركون في" قمة المناخ" بطائرات خاصة
منذ 3 دقائق 1145
الموافقة على طلب تشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي بالجهات الحكومية
الموافقة على طلب تشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي بالجهات الحكومية
منذ 9 دقائق 1161
وظائف شاغرة لدى شركة تحكم
وظائف شاغرة لدى شركة تحكم
منذ 11 دقيقة 1266
امرأة ترفع دعوى خلع: "بيخوني مع جارتي"
امرأة ترفع دعوى خلع: "بيخوني مع جارتي"
منذ 14 دقيقة 562
مدرب معتمد: الملخصات الدراسية إيجابية للطالب الكسول
مدرب معتمد: الملخصات الدراسية إيجابية للطالب الكسول
منذ 17 دقيقة 1319
الزعاق: نحن مقبلون على أروع أيام السنة
الزعاق: نحن مقبلون على أروع أيام السنة
منذ 21 دقيقة 1408
بالفيديو.. وزير التجارة: نهدف لرفع مستويات التبادل التجاري بين دول العالم
بالفيديو.. وزير التجارة: نهدف لرفع مستويات التبادل التجاري بين دول العالم
منذ 24 دقيقة 1311
نجاة امرأة بطريقة عجيبة
نجاة امرأة بطريقة عجيبة
منذ 29 دقيقة 171
مضاربة بين عائلتين
مضاربة بين عائلتين
منذ 31 دقيقة 258