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بالفيديو.. مواطنة تتعرض لانتقادات لمزاولة مهنة التدريب على الأسلحة النارية

منذ 4 ساعات
13277
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بالفيديو.. مواطنة تتعرض لانتقادات لمزاولة مهنة التدريب على الأسلحة النارية

الرياض (صدى):
تمكنت المواطنة منى الخريص، من تحويل شغفها بالأسلحة النارية إلى مهنة، حيث أصبحت مدربة أسلحة نارية حاصلة على رخصة لمزاولة المهنة.

واستطاعت منى البالغة من العمر 36 عامًا، من مزاولة مهنة التدريب على الأسلحة النارية بعدما تلقت تدريبات داخل المملكة وخارجها، وتشهد فصولها الدراسية إقبالًا متناميًا من الإناث.

وتعرضت منى للعديد من الانتقادات كونها اقتحمت مجالًا يهيمن عليه الذكور عادة، وأوضحت منى أن الانتقادات الموجهة لها كانت من النساء على الأغلب ما شكل لها صدمة حيث كانت متوقعة أن الانتقادات ستأتي من العنصر الرجالي.

 

تدريب
مدربة
أسلحة نارية
رماية
منى الخريص

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 462
منذ 55 ثانية
تكبييييييييير

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أحدث التعليقات

ابو فهد
التصويت والحكام والمحللين عطو الاهلي 57٪ التصويت ومن يستحق الفوز والهلال 27٪
رااايق
ههههههههههههههههه **
ابوعبدالله الحمود
حسبي الله عليه جعل يده القطع
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،،
واطي القواطي
نادي وضيع من يوم تأسس إن شاء الله دوم من جرف لدحديره

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