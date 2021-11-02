بالفيديو.. مواطنة تتعرض لانتقادات لمزاولة مهنة التدريب على الأسلحة النارية

الرياض (صدى):
تمكنت المواطنة منى الخريص، من تحويل شغفها بالأسلحة النارية إلى مهنة، حيث أصبحت مدربة أسلحة نارية حاصلة على رخصة لمزاولة المهنة.
واستطاعت منى البالغة من العمر 36 عامًا، من مزاولة مهنة التدريب على الأسلحة النارية بعدما تلقت تدريبات داخل المملكة وخارجها، وتشهد فصولها الدراسية إقبالًا متناميًا من الإناث.
وتعرضت منى للعديد من الانتقادات كونها اقتحمت مجالًا يهيمن عليه الذكور عادة، وأوضحت منى أن الانتقادات الموجهة لها كانت من النساء على الأغلب ما شكل لها صدمة حيث كانت متوقعة أن الانتقادات ستأتي من العنصر الرجالي.