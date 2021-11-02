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ميسي: كانت أمنيتي البقاء في برشلونة

منذ ساعتين
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ميسي: كانت أمنيتي البقاء في برشلونة

وكالات (صدى):
كشف النجم الأرجنتيني ليونيل تفاصيل جديدة حول مغادرته نادي برشلونة الإسباني وانتقاله إلى صفوف باريس سان جرمان.

وذكرت تقارير إسبانية، أن ليونيل ميسي، قد أكد أنه فعل كل ما بوسعه للبقاء في صفوف برشلونة".

وقال ميسي: "لم يطلب مني رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا بشكل مباشر أن ألعب مجانا للنادي، ولكنه طلب تخفيض راتبي بنسبة 50 في المئة".

وأضاف: "وافقت على تخفيض راتبي. كنت على أتمّ الاستعداد لمساعدة النادي. كانت أمنيتي البقاء في برشلونة".

وأشار إلى أنه عندما قرر الانتقال لسان جرمان، كان أحد الأسباب فريقهم الرائع ورغبتهم في الاستمرار في النمو كفريق والفوز بدوري أبطال أوروبا".

 

ميسي
برشلونة
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جرمان

التعليقات

7UP
7UP عدد التعليقات : 3128
منذ ساعة
بس الفلوس احلى ؟؟؟

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