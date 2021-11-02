شاب يطلق النار على صديقه تأثرا بالألعاب العنيفة

لندن (صدى):
أطلق طالب النار على وجه صديقه يبلغ من العمر 15 عامًا ببندقية أثناء توجهه إلى مدرسته إيبسويتش في بريطانيا.
وكان الصبي يسير إلى المدرسة بالقرب من إيبسويتش، عندما أطلق عليه الشاب الرصاص من مسافة تقل عن 1.5 متر.
وألقت الشرطة القبض على القاتل، وقال القاضي بأن مطلق النار مهووس بالبنادق وألعاب الكمبيوتر العنيفة.
وأصيب صديقه بشلل جزئي حيث قال والده للمحكمة إنه "لن يعيش الحياة التي كان متوقعا لها" وفقا لصحيفة مترو البريطانية.
وشهدت الحادثة التي وقعت بالقرب من كيسجريف أن المدعى عليه البالغ من العمر 16 عامًا، استخدم بندقية جده لإطلاق النار على صديقه.