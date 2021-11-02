نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاب يطلق النار على صديقه تأثرا بالألعاب العنيفة

منذ 4 ساعات
815
1
شاب يطلق النار على صديقه تأثرا بالألعاب العنيفة

لندن (صدى):
أطلق طالب النار على وجه صديقه يبلغ من العمر 15 عامًا ببندقية أثناء توجهه إلى مدرسته إيبسويتش في بريطانيا.

وكان الصبي يسير إلى المدرسة بالقرب من إيبسويتش، عندما أطلق عليه الشاب الرصاص من مسافة تقل عن 1.5 متر.

وألقت الشرطة القبض على القاتل، وقال القاضي بأن مطلق النار مهووس بالبنادق وألعاب الكمبيوتر العنيفة.

وأصيب صديقه بشلل جزئي حيث قال والده للمحكمة إنه "لن يعيش الحياة التي كان متوقعا لها" وفقا لصحيفة مترو البريطانية.

وشهدت الحادثة التي وقعت بالقرب من كيسجريف أن المدعى عليه البالغ من العمر 16 عامًا، استخدم بندقية جده لإطلاق النار على صديقه.

بريطانيا
بندقية
النار
مدرسته إيبسويتش

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137530
منذ دقيقتين
إرهابيون مجرمون ..

.. عليهم من الله مايستحقون ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههخوش هديه .. هذا لو صحت السالفه ......
حماده سهيل حسن الشنقيطي
الفروض من زمان

أخر الأخبار

"وقاية": لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن ويقلل فرص الإصابة بها
"وقاية": لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن ويقلل فرص الإصابة بها
منذ دقيقتين 1142
قادة العالم يشاركون في" قمة المناخ" بطائرات خاصة
قادة العالم يشاركون في" قمة المناخ" بطائرات خاصة
منذ 3 دقائق 1145
الموافقة على طلب تشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي بالجهات الحكومية
الموافقة على طلب تشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي بالجهات الحكومية
منذ 8 دقائق 1161
وظائف شاغرة لدى شركة تحكم
وظائف شاغرة لدى شركة تحكم
منذ 11 دقيقة 1266
امرأة ترفع دعوى خلع: "بيخوني مع جارتي"
امرأة ترفع دعوى خلع: "بيخوني مع جارتي"
منذ 13 دقيقة 562
مدرب معتمد: الملخصات الدراسية إيجابية للطالب الكسول
مدرب معتمد: الملخصات الدراسية إيجابية للطالب الكسول
منذ 17 دقيقة 1319
الزعاق: نحن مقبلون على أروع أيام السنة
الزعاق: نحن مقبلون على أروع أيام السنة
منذ 21 دقيقة 1408
بالفيديو.. وزير التجارة: نهدف لرفع مستويات التبادل التجاري بين دول العالم
بالفيديو.. وزير التجارة: نهدف لرفع مستويات التبادل التجاري بين دول العالم
منذ 24 دقيقة 1311
نجاة امرأة بطريقة عجيبة
نجاة امرأة بطريقة عجيبة
منذ 29 دقيقة 171
مضاربة بين عائلتين
مضاربة بين عائلتين
منذ 31 دقيقة 254