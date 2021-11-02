محمد هنيدي: فعاليات موسم الرياض شئ من الخيال (فيديو)

أميرة خالد (صدى):
أكد الفنان محمد هنيدي أن فعاليات موسم الرياض شئ من الخيال مشيرًا إلى أن مجهود هيئة الترفيه كبير جدًا.
وقال "هنيدي" خلال حديثه: "موسم الرياض مسؤولية كبيرة وسعادة وفرحة ومجهود كبير من إدارة الترفيه"، بحسب برنامج "سيدتي" المذاع على "روتانا خليجية".
وأضاف: "إن شاء الله يبقى افتتاح مبارك للمهرجان كله مش المسرحية بس والفعاليات شئ خيالي وبقا واقع واللي جبنا ليكم الحب وإسعادكم فقط".
وكان محمد هنيدي، قد أكد سابقًا أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ قدم دعمه واهتمامه بجميع أنواع الفنون في الموسم، ولا سيما حضوره بروفات المسرحية.