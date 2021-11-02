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شارع ينبض بالحياة في الرياض عام 1406
منذ 7 ساعات
915
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 18630
منذ 5 ساعات
الحياة .. نسمة لطيفة
تأتي مع كل صباح وتبقى معك حتى المساء
ابو سعود
عدد التعليقات : 724
منذ 5 ساعات
يازين زمان واحياء مدننا الان زحام ولا تشوف سعودي في الشارع
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14850
منذ 5 دقائق
تذكار
تذكــار عـيـشـي علــى التـذكــــــــــار= وإن كــان يـحـصـل لـك تناسيهــا
بفـراق تالـي انتـهــت الأخـبــــــــــــار= عِشـرة حيـاتـي اليـوم ماضـيـهــا
لا تـحـسـبـي سـرّك مـن الأســـــــرار= اللي علــى الـجـنسيـن تفشيهــــا
منــك الـخـطايـا انتـهـت بأعــــــــــذار= وعيــونــك النـكــران معميهــــــا
قلبــك مـن أحداث الـفـشـل محتــــــار= تستـخـسـري خطـــوة مشيتيهــــا
مـا يـهـتـنـي منـهو غريــب الــــــــدار= مثــلـك غريـبـــة وسـط أهاليهــا
وأنـا اللي فينـي مـن الجـروح كثــــار= لا أنتـــي ولا غـيـــرك يداويـهـــا
اللــه حسيبـك كيـف قـلبــك صــــــــار= بـــاع المحبـــة وأشتـــرى فيـهـا
صرنـا علـى هــذي السـوايـا كبــــــار= قبــلك عـــذارى مـا مشــوا فيهـا
هل هي عطش هل هي تسالي صغـار= هــذي الســوايا مــن يسوّيـهــــا
كلمات: خالد عبدالرحمن..
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أحدث التعليقات
ابو فهد
التصويت والحكام والمحللين عطو الاهلي 57٪ التصويت ومن يستحق الفوز والهلال 27٪
رااايق
ههههههههههههههههه **
ابوعبدالله الحمود
حسبي الله عليه جعل يده القطع
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،،
واطي القواطي
نادي وضيع من يوم تأسس إن شاء الله دوم من جرف لدحديره
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