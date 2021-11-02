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نائب لبناني سابق: لو هناك رئيس حكومة لما وصلت العلاقات مع السعودية لهذا الحد

منذ 39 دقيقة
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نائب لبناني سابق: لو هناك رئيس حكومة لما وصلت العلاقات مع السعودية لهذا الحد

بيروت (صدى):
هاجم النائب اللبناني السابق فارس سعيد، حكومة بلاده، وما تسببت فيه سياستها من أزمات يدفع ثمنها الشعب اللبناني.

وقال سعيد: "لو كان في لبنان رئيس لما حصلت احداث الطيّونة، ولو كان في لبنان رئيس حكومة لما وصلت العلاقات مع السعوديّة الى هذا الحدّ من الخطورة".

وتابع: "لو كان في لبنان قضاء لما توصّل حزب الله إلى تهديد الدولة برمّتها لتنحّي القاضي بيطار"، مضيفا: "رحيلكم ينقذنا، فليحكم حزب الله و نعارض حكمه بشتّى الوسائل".

وأضاف: "نطالب رؤساء الحكومات السابقين بالإصرار على استقالة الرئيس نجيب ميقاتي، نكررّ مطالبتنا القوات اللبنانية الكتائب وغيرهم الإصرار على استقالة الرئيس عون، وللذين يعتبرون أن مطالبتنا استقالة السلطة تهوّر، نقول التهوّر في إبقاء لبنان تحت الاحتلال الإيراني بدون مقومات حياة".

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https://www.slaati.com/2021/11/02/p1933663.html

لبنان
ميشال عون
نجيب ميقاتي
ازمة لبنان
فارس سعيد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18607
منذ 25 دقيقة
لو كان فيه حكومة أصلاً لكان هناك رئيس حكومة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الله يرحمها ويجبر كسر إبنها ويعينه على حسن برها بعد موتها
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
الفقهاء أغرقوا الموضوع وانقسموا ولم يصلوا لرأي واحد .. لذلك فهو يشبه القفز من المركب إلى الماء عند اشتعال النار فيه
داعس على الفقراويه والطحالب
الطلمبخ الطحالب متواجدين حتى هنا الله ياخذكم يا ضفادع مستوى فريقهم على مستوى عقولهم الزعييييم يدعسم من سنين وهم زي اللبوه مايشبعون
د محمد ماجد بخش
كركورة مشعة

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