نائب لبناني سابق: لو هناك رئيس حكومة لما وصلت العلاقات مع السعودية لهذا الحد

بيروت (صدى):
هاجم النائب اللبناني السابق فارس سعيد، حكومة بلاده، وما تسببت فيه سياستها من أزمات يدفع ثمنها الشعب اللبناني.
وقال سعيد: "لو كان في لبنان رئيس لما حصلت احداث الطيّونة، ولو كان في لبنان رئيس حكومة لما وصلت العلاقات مع السعوديّة الى هذا الحدّ من الخطورة".
وتابع: "لو كان في لبنان قضاء لما توصّل حزب الله إلى تهديد الدولة برمّتها لتنحّي القاضي بيطار"، مضيفا: "رحيلكم ينقذنا، فليحكم حزب الله و نعارض حكمه بشتّى الوسائل".
وأضاف: "نطالب رؤساء الحكومات السابقين بالإصرار على استقالة الرئيس نجيب ميقاتي، نكررّ مطالبتنا القوات اللبنانية الكتائب وغيرهم الإصرار على استقالة الرئيس عون، وللذين يعتبرون أن مطالبتنا استقالة السلطة تهوّر، نقول التهوّر في إبقاء لبنان تحت الاحتلال الإيراني بدون مقومات حياة".
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