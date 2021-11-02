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شمس الكويتية لتركي آل الشيخ: "أمي تدعيلك"

منذ ساعة
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شمس الكويتية لتركي آل الشيخ: "أمي تدعيلك"

خالد الظفيري (صدى):
وجهت الفنانة الكويتية شمس، رسالة لرئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ.

وقالت شمس في رسالتها لآل الشيخ: "ربي يمدك بعمر نوح على اللي جالس تسويه للناس، ربي يرزقك صحة الدنيا والعافية، أمي تدعيلك والله".

جاء ذلك ردًا على منشور لرئيس الترفيه احتفالًا بافتتاح بوليفارد رياض سيتي ضمن موسم الرياض 2021.

يذكر أن منطقة بوليفارد رياض سيتي، من أبرز المَعالم الجديدة هذا العام، وتعد مشروعاً استثنائياً بُني بأيدٍ وطنية، ووفق معايير تجعلها الوجهة الأولى لزوار مدينة الرياض.

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منوعات
فن
شمس الكويتية
موسم الرياض
تركي ال الشيخ

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54749
منذ 23 دقيقة
تقبل الله

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بسبب علاقة مع امك تقتله ... طيب امك اللي عملت معه العلاقه برغبتها و رضاها
ابو وليد
اللي يسمع الضفادع وهم يشتكون من التحكيم مع مباراتهم مع الهلال يقول انهم ما تعادلو الا مع الهلال بس ترى كل مبارياتكم هزايم وتعادلات...
ابو عمار
شو علاقة ايتن عامر باللقاء مع المحلل السياسي ؟
ع. س. ع
ليش ما جبتو يا الاهلي حكم اجنبي والا تفكرون احمد عيد باقي موجود
ابو عمار
الله يشفيها

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