شمس الكويتية لتركي آل الشيخ: "أمي تدعيلك"

خالد الظفيري (صدى):
وجهت الفنانة الكويتية شمس، رسالة لرئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ.
وقالت شمس في رسالتها لآل الشيخ: "ربي يمدك بعمر نوح على اللي جالس تسويه للناس، ربي يرزقك صحة الدنيا والعافية، أمي تدعيلك والله".
جاء ذلك ردًا على منشور لرئيس الترفيه احتفالًا بافتتاح بوليفارد رياض سيتي ضمن موسم الرياض 2021.
يذكر أن منطقة بوليفارد رياض سيتي، من أبرز المَعالم الجديدة هذا العام، وتعد مشروعاً استثنائياً بُني بأيدٍ وطنية، ووفق معايير تجعلها الوجهة الأولى لزوار مدينة الرياض.
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