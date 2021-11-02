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سعود الصرامي : النصر .. من صنع المشكلة لا يمكن أن يكون جزء من العلاج
منذ 16 ساعة
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التعليقات
نصراوي سابق
عدد التعليقات : 1048
منذ ساعة
ياسعود الصرامي بأعترافك أن إدارة ولاعبين النصر يعيشون حالة نفسية وانت وشاكلتك من إعلاميي النصر كنتم سببا في انتقال هذه العدوى لهم وللجمهور النصراوي وأصبحتم كلكم ( أبو نفسية ) والاسيوية صعبة قوية .....
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