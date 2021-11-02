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محمد الصدعان : الآن عرفنا لماذا دمعت عين حاتم خيمي عندما ذُكر عاطي الموركي

منذ 7 ساعات
865
1

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18607
منذ 21 دقيقة
أبكيتونا معكم

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الله يرحمها ويجبر كسر إبنها ويعينه على حسن برها بعد موتها
د محمد ماجد بخش
ذكاء الزوج ام غباء من الزوجة
د محمد ماجد بخش
الفقهاء أغرقوا الموضوع وانقسموا ولم يصلوا لرأي واحد .. لذلك فهو يشبه القفز من المركب إلى الماء عند اشتعال النار فيه
داعس على الفقراويه والطحالب
الطلمبخ الطحالب متواجدين حتى هنا الله ياخذكم يا ضفادع مستوى فريقهم على مستوى عقولهم الزعييييم يدعسم من سنين وهم زي اللبوه مايشبعون
د محمد ماجد بخش
كركورة مشعة

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