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محمد الصدعان : الآن عرفنا لماذا دمعت عين حاتم خيمي عندما ذُكر عاطي الموركي
منذ 7 ساعات
865
1
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 18607
منذ 21 دقيقة
أبكيتونا معكم
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الطلمبخ الطحالب متواجدين حتى هنا الله ياخذكم يا ضفادع مستوى فريقهم على مستوى عقولهم الزعييييم يدعسم من سنين وهم زي اللبوه مايشبعون
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