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قرار بإيقاف الحكم محمد الهويش

منذ 5 ساعات
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قرار بإيقاف الحكم محمد الهويش

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن صدور قرار بإيقاف الحكم محمد الهويش جولة واحدة فقط، وذلك على خلفية أحداث مباراة الهلال والأهلي الماضية والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ويأتي القرار بسبب اتخاذ الهويش قرارًا ثم التراجع عنه بعد العودة لتقنية VAR في مباراة الهلال والأهلي، بحسب الرياضية.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، قد طالب في وقت سابق لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدم إسناد أي مباراة للحكم محمد الهويش، يكون طرفها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح النادي الأهلي أن ذلك بعد أخطاء الهويش التحكيمية المتكررة والتي تسببت في سلب النقاط الثلاث المستحقة للفريق في مواجهة أمام الهلال، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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الهلال
الأهلي
دوري المحترفين
اتحاد الكرة
محمد الهويش

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3957
منذ 4 ساعات
وش استفدنا من هالايقاف وتراجعه عن اعطائنا حقنا بالمباراة مع الهلال والتبع الاتحاد واقصاء الاهلي عن كل بطولات الدوري لم يكن جديد خصوصا اذا ما سمعنا نغمة الهلال والاتحاد واحد فقد تم ابعاد الاهلي طوال ٣٢ سنة ماضية عن الدوري والبطولات الخارجية مرات بالتحكيم ومرات بقرار اللجان ومرات باجهاد سبعة او ثمانية من لاعبيه بالمنتخبات الوطنية واذا الاهلي اصبح فريق قوي وحقق بطولات تبدأ افلام ومسلسلات الانتقام منه مثل ما حصل معه بسالفة العويس اللي كل الناس عارفه ان بطلها برقان واخفاء خطاب الموافقة على انتقاله للاهلي الى ان طلع لنا السيد وقال الاهلي لاعبينه يتوزعون على كل الاندية ودمر الفريق تدمير فلا تسوون فيها انكم وقفتوا الحكم مشان الحق والعدالة ولكن علشان تذرون الرماد بالعيون عن افعالكم مع الاهلي وعدم اعطاء الرواتب لشهور لذلك اشبعوا بالكورة تركناها لكم.
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2872
منذ ساعة
ليش ما جبتو يا الاهلي حكم اجنبي والا تفكرون احمد عيد باقي موجود
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2555
منذ ساعة
اللي يسمع الضفادع وهم يشتكون من التحكيم مع مباراتهم مع الهلال يقول انهم ما تعادلو الا مع الهلال بس ترى كل مبارياتكم هزايم وتعادلات وترتيبكم 13 --واحمدو ربكم ان الهلال مشغول بآسيا والا كانت الخمسات جاهزة
The captain
The captain عدد التعليقات : 14
منذ 51 دقيقة
بعدين انت اللي تقول انك تركت الكورة ايش جابك تعلق؟
هيا يا ولدي روح تغطى كويس عشان ماتجي لك كوابيس

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د محمد ماجد بخش
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الطلمبخ الطحالب متواجدين حتى هنا الله ياخذكم يا ضفادع مستوى فريقهم على مستوى عقولهم الزعييييم يدعسم من سنين وهم زي اللبوه مايشبعون
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كركورة مشعة

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