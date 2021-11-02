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الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

منذ يوم
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الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

الرياض (صدى):
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 27 / 3 / 1443 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلن الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر: "لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر وارحم لأخي وحبيبي الغالي سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللهم عوض شبابه في الجنه واجعل ما اصابه كفارة وطهور ياطيبك وياكبر فقدك".

ونعاه الأمير محمد بن سلطان آل سعود، بقوله: "انتقل إلى رحمة الله أخي الغالي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى، اسأل الله أن يجعل ما أصابه كفارة وطهور ورفعه في منزلته إنا لله و إنا إليه راجعون".

المملكة
الأمير سعود بن عبدالرحمن
الأمير محمد بن سلطان
الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137595
منذ 23 ساعة
الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1960
منذ 22 ساعة
الله يغفر له ويرحمه
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 464
منذ 20 ساعة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 608
منذ 19 ساعة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
ابوالعرب
ابوالعرب عدد التعليقات : 1141
منذ 17 ساعة
اللهم ارحمه واغفر له وارحم جميع المسلمين والمسلمات الحيين والميتين وارحم امهتنا وغفرلهم يارب العالمين
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54769
منذ 17 ساعة
الله يرحمه
مهدي عبدالله
مهدي عبدالله عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
الله يرحمه ويغفر له ويدخله الفردوس الأعلى من الجنة ويلهم أهله الصبر والسلوان (إنا لله وإنا إليه راجعون)

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