الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

الرياض (صدى):
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 27 / 3 / 1443 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
وأعلن الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر: "لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر وارحم لأخي وحبيبي الغالي سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللهم عوض شبابه في الجنه واجعل ما اصابه كفارة وطهور ياطيبك وياكبر فقدك".
ونعاه الأمير محمد بن سلطان آل سعود، بقوله: "انتقل إلى رحمة الله أخي الغالي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى، اسأل الله أن يجعل ما أصابه كفارة وطهور ورفعه في منزلته إنا لله و إنا إليه راجعون".