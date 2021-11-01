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بالفيديو.. أيتن عامر تكشف عن أكثر شيء أدهشها في موسم الرياض

منذ 7 ساعات
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بالفيديو.. أيتن عامر تكشف عن أكثر شيء أدهشها في موسم الرياض

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة المصرية أيتن عامر عن أكثر شيء أصابها بالدهشة في موسم الرياض .

وقالت أيتن عامر :"اندهشت من وجود كافيه الهلال أمام كافيه النصر في موسم الرياض، تذكرت الأهلي والزمالك في مصر".

وفي وقت سابق، أبدت النجمة أيتن عامر سعادتها بالمشاركة في موسم الرياض ضمن العرض المسرحي "سلام مربع" مع العديد من النجوم أبرزهم محمد هنيدي ومحمد ثروت وميرنا نور الدين والعديد من النجوم الآخرين

ووصفت أيتن عامر سعادتها بالحضور إلى الرياض بأنّ موسم الرياض يُعَدّ احتفالية كبيرة تُشرّف أي فنان أو فَنّانة تشارك بها، حيث أكدت أنّ الوجود هناك يشعرها بالسعادة والفخر.

النصر
موسم الرياض
أيتن عامر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18607
منذ ساعة
صدق لا قالوا ضحكة المذيع تشق الوجه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18607
منذ 13 دقيقة
كركورة مشعة

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
الفقهاء أغرقوا الموضوع وانقسموا ولم يصلوا لرأي واحد .. لذلك فهو يشبه القفز من المركب إلى الماء عند اشتعال النار فيه
داعس على الفقراويه والطحالب
الطلمبخ الطحالب متواجدين حتى هنا الله ياخذكم يا ضفادع مستوى فريقهم على مستوى عقولهم الزعييييم يدعسم من سنين وهم زي اللبوه مايشبعون
د محمد ماجد بخش
كركورة مشعة

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