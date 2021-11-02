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"الهريفي" لـ"فؤاد أنور" : ظلموني أنا والثنيان علشانك

منذ يومين
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"الهريفي" لـ"فؤاد أنور" : ظلموني أنا والثنيان علشانك

ماجد محمد (صدى):
وجه لاعب النصر السابق، فهد الهريفي، انتقادات حادة للاعب الشباب والنصر السابق، فؤاد أنور، مؤكدًا أنه لم يتحدث عن الأخير مع أشخاص آخرين سواء كانوا رياضيين أو إعلاميين.

وقال "الهريفي":" لا تثير الآخرين، ترى الآخرين ما جابو خبرك، لا بإعلاميين ولا بلاعبين قدماء أو بأي شئ، ما جبت خبرك، كفاية ظلم، وأنا و"الثنيان" انظلمنا في أشياء كثيرة في الرياضة، حتى إشارة "الكابتنية كنا أحق بأخذها لكن "على داود" أخذها مننا، وضربني أنا و"الثنيان" وأعطاها لـ"فؤاد أنور" و"خالد مسعد"، رغم أحنا كونا الأفضل والأكثر شعبية في ذلك الوقت".

وأكد أنه تم تحطيمهم خلال تلك الفترة، من أجل رفع معنويات لاعبين آخرين، لافتا إلى أن "فؤاد أنور" حمل "شارة الكابتن" لأن الإعلام سلط عليه الضوء حينها.

يذكر أن تلك التصريحات جاءت على خلفية جدال دار بين "الهريفي" و"فؤاد أنور" بشأن مستوى نادي النصر في دوري كأس لأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي النصر
النصر
فهد الهريفي
فؤاد أنور
خالد مسعد

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3965
منذ يومين
احترموا انفسكم واعماركم عيب عليكم هالكلام باواخر اعماركم لا حسمتوا انفسكم ولا الآخرين عييييييب
اهلاووووووي
اهلاووووووي عدد التعليقات : 851
منذ يومين
هههههههههههههههههههههه تكقى خالد مسعد خله على جنب خلك في فؤاد
شبابي قديم
شبابي قديم عدد التعليقات : 34
منذ يومين
صغير يتطاول على كبير

ويتك يازين الدين زيدان
شبابي قديم
شبابي قديم عدد التعليقات : 34
منذ يومين
جزمة الموسيقار فهد الهريفي بتاريخ هذا العربجي المهايطي فؤاد انور امين اللي ما عرف له الا زين الدين زيدان يوم خزمه خزم و دعس على خشمه ..
فؤاد قليل ادب ولم يتربى
شرقاوي
شرقاوي عدد التعليقات : 34
منذ يومين
فؤاد قليل ادب ولم يتربى
شبابي قديم
شبابي قديم عدد التعليقات : 34
منذ يومين
الوجه already قبيح و بشع و خلق الله حسن هذي خلقة الله ما نقول شي
والان ظهر اللسان الاقبح
يوم ان وجهك قبيح حلي لسانك مع زملاءك في النادي والمنتخب ولا تغلط عليهم يا صغير .
الحزين
الحزين عدد التعليقات : 140
منذ يوم
أناودي أفهم وش دخل يوسف الثنيان (أبويعقوب) با الموضوع
مجلود بارك
مجلود بارك عدد التعليقات : 34
منذ يوم
صاحو ولا ماصاحو
. بش
. بش عدد التعليقات : 2
منذ يوم
تعليقكم
. بش
. بش عدد التعليقات : 2
منذ يوم
تعليقكم
النصر العالمي
النصر العالمي عدد التعليقات : 15
منذ 13 ساعة
توضيح تقولون الهريفي يقول علي داوود ضربنا
وعطاها انور الهريفي يقول طلبنا علي داوود وعها انور
ابومشاري
ابومشاري عدد التعليقات : 1
منذ 13 دقيقة
يا عيال ذول فاضين.. روح دورو ع لقمه العيش.. ذول ملهين الرعيان

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أحدث التعليقات

عقد الماس
هل التفحيط حرام يا شيخ الله يحفظك
ABO A7MD
نصيحة اخ ياكابتن فهد .. عليك بصحتك واسرتك ، وخاصة هذه الأيام ومايحصل في الرياضة من تعصب مقيت !!! نسأل الله أن يحفظ ديننا...
روميو
تدرون السبب الرئيسي اللي ما يخليني اسجل في تويتر ولا فيس بوك ولا غيره من وسائل التواصل لأن الحسابات مكشوفة وتطلب مني رقم الهاتف...
ابومشاري
يا عيال ذول فاضين.. روح دورو ع لقمه العيش.. ذول ملهين الرعيان
عندما يغيب المساء
الله يخارجنا

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