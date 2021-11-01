نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

إشعار سكان أحياء جدة العشوائية تمهيدًا لإزالتها

منذ 22 ساعة
64151
5
إشعار سكان أحياء جدة العشوائية تمهيدًا لإزالتها

جدة (صدى):
بدأت أمانة جدة بإشعار سكان الأحياء السكنية للمناطق العشوائية، في حي النزلة اليمانية، والقريات، إضافة إلى مدائن الفهد والثعالبة والمصفاة، تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة.

وكانت أمانة محافظة جدة قد شرعت، في وقت سابق، في أعمال إزالة العقارات في حيي غليل وبترومين جنوب جدة، ضمن مشروع تنظيم ومعالجة الأحياء العشوائية.

وتأتي أعمال الإزالة ضمن الجهود المبذولة بهدف تطوير ومعالجة المخاطر التي تشكلها هذه المباني على السكان والبدء في أعمال تطوير وتخطيط الحي وتنظيمه بشكل حضاري، ومعالجة الأحياء العشوائية، والمساهمة في تحسين الخدمات والمرافق العامة.

جدة
القريات
إزالة
المصفاة
النزلة اليمانية
مدائن الفهد
الثعالبة
مشهد حضاري

التعليقات

ابوالعرب
ابوالعرب عدد التعليقات : 1141
منذ 8 ساعات
اتمنى ازالة وترتيبها افضل من بيوت عشوائية اذا دخلت ما تدري وين تطلع والله بعض البيوت كذا
4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7697
منذ 8 ساعات
طيب الفقراء وين يرحون يسكنون في البر ولا ف الشوارع !
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18625
منذ 7 ساعات
الفقير لا مكان له ولا مكانة .. لذلك عقد الناس العزم على ركوب الموجة ..

كثر الجفا ما يفيد .. حرام كسر الخواطر
محمد
محمد عدد التعليقات : 7
منذ ساعة
لابد من توسيع الشوارع وحط مرافق وخاصتا المواقف لكل شقة6مواقف حتى لاتلحق الاحيا التي اكتملت بتكون شبة عشوائيةبعد15سنه والي مومصدق يحسبها ويشوف على الطبيعه
شربل
شربل عدد التعليقات : 2
منذ 17 دقيقة
الرسالة : لا مكان للفقراء والسلام

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. اكتموه في مغارة حزب الشيطان ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ,, .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ,,
شمس الحقيقة
كله منك ياعسيري ،،، وش سويت بالزعيق
ناصر
بكرة يتصالحوا مثل قطر بدون شروط
دكتر
جورج قرداحي الى اقرب برميل زبالة

أخر الأخبار

بالصور.. مواصفات أقوى خمس سيارات رياضية وأسعارها
بالصور.. مواصفات أقوى خمس سيارات رياضية وأسعارها
منذ 3 دقائق 1026
وظيفة شاغرة لدى البنك المركزي السعودي
وظيفة شاغرة لدى البنك المركزي السعودي
منذ 12 دقيقة 1090
الشؤون الإسلامية تحدد 15 دقيقة بعد الشروق لإقامة صلاة الاستسقاء بجوامع المملكة
الشؤون الإسلامية تحدد 15 دقيقة بعد الشروق لإقامة صلاة الاستسقاء بجوامع المملكة
منذ 31 دقيقة 1535
«الصحة»: تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 36 دقيقة 1405
الأخضر يفوز على بنغلاديش ويضمن التأهل
الأخضر يفوز على بنغلاديش ويضمن التأهل
منذ 41 دقيقة 1603
مصرع شخص وإصابة ثلاثة في حادث تصادم بالباحة
مصرع شخص وإصابة ثلاثة في حادث تصادم بالباحة
منذ 46 دقيقة 1520
أول تعليق من أغويرو بعد تعرضه لمشاكل بالقلب
أول تعليق من أغويرو بعد تعرضه لمشاكل بالقلب
منذ 51 دقيقة 1475
أزمة لبنان الاقتصادية تتسبب في غلق مطاعم "فلافل صهيون" الشهيرة
أزمة لبنان الاقتصادية تتسبب في غلق مطاعم "فلافل صهيون" الشهيرة
منذ 56 دقيقة 1818
اتحاد القدم يعلن موعد قرعة كأس خادم الحرمين بالرياض
اتحاد القدم يعلن موعد قرعة كأس خادم الحرمين بالرياض
منذ ساعة 1648
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
منذ ساعة 1474