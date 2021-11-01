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قرار بإيقاف الحكم محمد الهويش

منذ ساعة
1723
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قرار بإيقاف الحكم محمد الهويش

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن صدور قرار بإيقاف الحكم محمد الهويش جولة واحدة فقط، وذلك على خلفية أحداث مباراة الهلال والأهلي الماضية والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ويأتي القرار بسبب اتخاذ الهويش قرارًا ثم التراجع عنه بعد العودة لتقنية VAR في مباراة الهلال والأهلي، بحسب الرياضية.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، قد طالب في وقت سابق لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدم إسناد أي مباراة للحكم محمد الهويش، يكون طرفها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح النادي الأهلي أن ذلك بعد أخطاء الهويش التحكيمية المتكررة والتي تسببت في سلب النقاط الثلاث المستحقة للفريق في مواجهة أمام الهلال، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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الهلال
الأهلي
دوري المحترفين
اتحاد الكرة
محمد الهويش

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3957
منذ 25 دقيقة
وش استفدنا من هالايقاف وتراجعه عن اعطائنا حقنا بالمباراة مع الهلال والتبع الاتحاد واقصاء الاهلي عن كل بطولات الدوري لم يكن جديد خصوصا اذا ما سمعنا نغمة الهلال والاتحاد واحد فقد تم ابعاد الاهلي طوال ٣٢ سنة ماضية عن الدوري والبطولات الخارجية مرات بالتحكيم ومرات بقرار اللجان ومرات باجهاد سبعة او ثمانية من لاعبيه بالمنتخبات الوطنية واذا الاهلي اصبح فريق قوي وحقق بطولات تبدأ افلام ومسلسلات الانتقام منه مثل ما حصل معه بسالفة العويس اللي كل الناس عارفه ان بطلها برقان واخفاء خطاب الموافقة على انتقاله للاهلي الى ان طلع لنا السيد وقال الاهلي لاعبينه يتوزعون على كل الاندية ودمر الفريق تدمير فلا تسوون فيها انكم وقفتوا الحكم مشان الحق والعدالة ولكن علشان تذرون الرماد بالعيون عن افعالكم مع الاهلي وعدم اعطاء الرواتب لشهور لذلك اشبعوا بالكورة تركناها لكم.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
وش استفدنا من هالايقاف وتراجعه عن اعطائنا حقنا بالمباراة مع الهلال والتبع الاتحاد واقصاء الاهلي عن كل بطولات الدوري لم يكن جديد خصوصا اذا...
مشلتت
يا رجال محد درا عنكً
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ام انس
اذا انقطعت المساعدات لهم انقطعت الالسن
winner4ever
وطالب الهريفي بفتح تحقيق بخصوص تصريحات المريسل، مؤكدا أن ‏كل ما ذُكر عنه غير صحيح، ومجرد افتراءات.!!!!! مع احترامي الشديد لك ابوسطام ، لوكنت...

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