نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن صدور قرار بإيقاف الحكم محمد الهويش جولة واحدة فقط، وذلك على خلفية أحداث مباراة الهلال والأهلي الماضية والتي انتهت بالتعادل 1-1.
ويأتي القرار بسبب اتخاذ الهويش قرارًا ثم التراجع عنه بعد العودة لتقنية VAR في مباراة الهلال والأهلي، بحسب الرياضية.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، قد طالب في وقت سابق لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدم إسناد أي مباراة للحكم محمد الهويش، يكون طرفها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح النادي الأهلي أن ذلك بعد أخطاء الهويش التحكيمية المتكررة والتي تسببت في سلب النقاط الثلاث المستحقة للفريق في مواجهة أمام الهلال، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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