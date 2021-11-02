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وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

منذ ساعة
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وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

الرياض (صدى):
أعلن الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر: "لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر وارحم لأخي وحبيبي الغالي سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللهم عوض شبابه في الجنه واجعل ما اصابه كفارة وطهور ياطيبك وياكبر فقدك".

ونعاه الأمير محمد بن سلطان آل سعود، بقوله: "انتقل إلى رحمة الله أخي الغالي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى، اسأل الله أن يجعل ما أصابه كفارة وطهور ورفعه في منزلته إنا لله و إنا إليه راجعون".

المملكة
الأمير سعود بن عبدالرحمن
الأمير محمد بن سلطان
الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137515
منذ 36 دقيقة
الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابوبدر
وش استفدنا من هالايقاف وتراجعه عن اعطائنا حقنا بالمباراة مع الهلال والتبع الاتحاد واقصاء الاهلي عن كل بطولات الدوري لم يكن جديد خصوصا اذا...
مشلتت
يا رجال محد درا عنكً
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ام انس
اذا انقطعت المساعدات لهم انقطعت الالسن
winner4ever
وطالب الهريفي بفتح تحقيق بخصوص تصريحات المريسل، مؤكدا أن ‏كل ما ذُكر عنه غير صحيح، ومجرد افتراءات.!!!!! مع احترامي الشديد لك ابوسطام ، لوكنت...

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