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محلل سياسي يوضح أسباب الموقف اللبناني العاجز أمام إساءات قرداحي

منذ 58 دقيقة
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محلل سياسي يوضح أسباب الموقف اللبناني العاجز أمام إساءات قرداحي

عادل الحربي (صدى):
أوضح المحلل السياسي سليمان العقيلي أسباب الموقف اللبناني العاجز أمام إساءات قرداحي، مؤكدا أن لبنان تعاني من أزمة سلطة .

وأوضح المحلل السياسي أن الانتخابات الرئاسية والنيابية الأخيرة أنتجت سلطة يتحكم فيها حزب الله وحلفاؤها الذين لديهم مشاكل مع الدول العربية والغرب لأنهم يراعون المصالح الإيرانية مما أدى إلى وقوع إيران في أزمات التي انتهت بمرفأ بيروت.

وأشار العقيلي إلى أن أزمة مرفأ لبنان أنهت الدولة وأصبحت غير قادرة على إجراء تحقيق ولا قادرة على تحقيق العدالة ومعالجة الأزمات.

وأكد سليمان العقيلي، أن ميليشيات حزب الله اللبناني، شريكة أساسية لميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران)، مؤكدا أن حزب الله يستهدف النسيج الاجتماعي السعودي، واصفًا الأمر بالحرب الشاملة ضد المملكة.

وأوضح المحلل السياسي أنحزب الله شريك للحوثي، ويحرك العملية العسكرية في صنعاء، مضيفًا أن الميليشيات اللبنانية ستهدف النسيج الاجتماعي السعودي من خلال عمليات تهريب المخدرات إلى داخل المملكة.

وتابع: "تهريب المخدرات من حزب الله إلى المملكة تستهدف الإجهاز على الإنسان السعودي وضرب شبابه، المؤسسات السعودية مستهدفة، يمكن القول بأننا أمام حرب شاملة يقوم فيها الحزب الإرهابي ضد المملكة، لذلك نشأ الموقف المتصاعد للمملكة ضد الحزب في لبنان".

وأضاف أن أضرار حزب الله منتشرة في الإقليم كله؛ حيث لم يسلم من حزب الله الشعبين السوري والعراقي وكذلك الشعب اللبناني نفسه.

جورج قرداحي
محلل سياسي
الموقف اللبناني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137514
منذ 22 دقيقة
صدقت يا اخ سليمان العقيلي في كل كلمة قلتها ، لاهنت ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه ,, .. منتهي المغلوث الأشهب ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الله يشفيها مما اصابها .. آمين ..
عابر
سلام عليكم ✋🏿 ✋🏿 ✋🏿 حبيت اسلم عليكم
صريح نجد
انت يافؤاد انور امين يا سفيه لو يضغطون عليك خاست الرياض من ريحك العفن سود الله وجهك سود الله وجهك يالقين رحمة الله على...
نصراوي الشرقيه
ام زكي خاتفففففففففوووووووه ه ه ه عليك نخام على وجهك بحجم بومتك

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