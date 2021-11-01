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بالفيديو.. أيتن عامر تكشف عن أكثر شيء أدهشها في موسم الرياض

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. أيتن عامر تكشف عن أكثر شيء أدهشها في موسم الرياض

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة المصرية أيتن عامر عن أكثر شيء أصابها بالدهشة في موسم الرياض .

وقالت أيتن عامر :"اندهشت من وجود كافيه الهلال أمام كافيه النصر في موسم الرياض، تذكرت الأهلي والزمالك في مصر".

وفي وقت سابق، أبدت النجمة أيتن عامر سعادتها بالمشاركة في موسم الرياض ضمن العرض المسرحي "سلام مربع" مع العديد من النجوم أبرزهم محمد هنيدي ومحمد ثروت وميرنا نور الدين والعديد من النجوم الآخرين

ووصفت أيتن عامر سعادتها بالحضور إلى الرياض بأنّ موسم الرياض يُعَدّ احتفالية كبيرة تُشرّف أي فنان أو فَنّانة تشارك بها، حيث أكدت أنّ الوجود هناك يشعرها بالسعادة والفخر.

النصر
موسم الرياض
أيتن عامر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54749
منذ 4 دقائق
شو علاقة ايتن عامر باللقاء مع المحلل السياسي ؟

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بسبب علاقة مع امك تقتله ... طيب امك اللي عملت معه العلاقه برغبتها و رضاها
ابو وليد
اللي يسمع الضفادع وهم يشتكون من التحكيم مع مباراتهم مع الهلال يقول انهم ما تعادلو الا مع الهلال بس ترى كل مبارياتكم هزايم وتعادلات...
ابو عمار
شو علاقة ايتن عامر باللقاء مع المحلل السياسي ؟
ع. س. ع
ليش ما جبتو يا الاهلي حكم اجنبي والا تفكرون احمد عيد باقي موجود
ابو عمار
الله يشفيها

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