أخصائي:استخدام مواقع التواصل هذه المدة يوميا يجعلك تحتاج إلى عيادة نفسية "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
تحدث الأخصائي النفسي عبدالرحمن الخيران، عن الرهاب الاجتماعي المنتشر بين الأطفال بسبب استخدام الجوال والأجهزة اللوحية.
وقال عبدالرحمن الخيران خلال لقاء مع برنامج "ياهلا":"إذا تعدى الشخص من 5 :8 ساعات يوميا في برامج التواصل الاجتماعي فهو يحتاج لعيادة نفسية بسبب الاكتئاب والعزلة".
وأوضح أن الجوال والأجهزة اللوحية من أكثر الأسباب التي تُصيب الأطفال بالرهاب الاجتماعي، مبينا أن الفئات العمرية من 15 إلى 25 سنة هم الأكثر عرضة للأمراض النفسية بسبب الانتقال من مرحلة الطفولة لمرحلة المراهقة والرهاب الاجتماعي.
ولفت:"لن يُشفى الإنسان إذا سيطرت عليه فكرة أنه محسود"، موضحا أن العلاج النفسي مفعوله 30% والباقي على إرادة المريض نفسه.