نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أخصائي:استخدام مواقع التواصل هذه المدة يوميا يجعلك تحتاج إلى عيادة نفسية "فيديو"

منذ 7 ساعات
1531
1
أخصائي:استخدام مواقع التواصل هذه المدة يوميا يجعلك تحتاج إلى عيادة نفسية "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
تحدث الأخصائي النفسي عبدالرحمن الخيران، عن الرهاب الاجتماعي المنتشر بين الأطفال بسبب استخدام الجوال والأجهزة اللوحية.

وقال عبدالرحمن الخيران خلال لقاء مع برنامج "ياهلا":"إذا تعدى الشخص من 5 :8 ساعات يوميا في برامج التواصل الاجتماعي فهو يحتاج لعيادة نفسية بسبب الاكتئاب والعزلة".

وأوضح أن الجوال والأجهزة اللوحية من أكثر الأسباب التي تُصيب الأطفال بالرهاب الاجتماعي، مبينا أن الفئات العمرية من 15 إلى 25 سنة هم الأكثر عرضة للأمراض النفسية بسبب الانتقال من مرحلة الطفولة لمرحلة المراهقة والرهاب الاجتماعي.

ولفت:"لن يُشفى الإنسان إذا سيطرت عليه فكرة أنه محسود"، موضحا أن العلاج النفسي مفعوله 30% والباقي على إرادة المريض نفسه.

 

الأطفال
الجوال
العلاج النفسي
الأجهزة اللوحية
الرهاب الاجتماعي
عبدالرحمن الخيران

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18607
منذ 19 دقيقة
هي ٥ دقائق وكثيرة عليها بعد

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الله يرحمها ويجبر كسر إبنها ويعينه على حسن برها بعد موتها
د محمد ماجد بخش
ذكاء الزوج ام غباء من الزوجة
د محمد ماجد بخش
الفقهاء أغرقوا الموضوع وانقسموا ولم يصلوا لرأي واحد .. لذلك فهو يشبه القفز من المركب إلى الماء عند اشتعال النار فيه
داعس على الفقراويه والطحالب
الطلمبخ الطحالب متواجدين حتى هنا الله ياخذكم يا ضفادع مستوى فريقهم على مستوى عقولهم الزعييييم يدعسم من سنين وهم زي اللبوه مايشبعون
د محمد ماجد بخش
كركورة مشعة

أخر الأخبار

موعد الصلاة على الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
موعد الصلاة على الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
منذ دقيقة 1045
جمال عارف للراغبين في رئاسة الاتحاد: العبوا غيرها
جمال عارف للراغبين في رئاسة الاتحاد: العبوا غيرها
منذ 8 دقائق 1089
مدرب يتلقى خبر وفاة والدته أثناء مباراة فريقه
مدرب يتلقى خبر وفاة والدته أثناء مباراة فريقه
منذ 17 دقيقة 182
نائب لبناني سابق: لو هناك رئيس حكومة لما وصلت العلاقات مع السعودية لهذا الحد
نائب لبناني سابق: لو هناك رئيس حكومة لما وصلت العلاقات مع السعودية لهذا الحد
منذ 38 دقيقة 1174
وجبة غداء تسمم 60 شخصا في القصيم
وجبة غداء تسمم 60 شخصا في القصيم
منذ 56 دقيقة 1320
"سدايا" توفر وظائف إدارية وتقنية
"سدايا" توفر وظائف إدارية وتقنية
منذ ساعة 1178
وزيرة مصرية تعزف خلف فرقة موسيقية
وزيرة مصرية تعزف خلف فرقة موسيقية
منذ ساعة 353
غرفة الجوف تعلن عن توفر وظيفة قانونية شاغرة
غرفة الجوف تعلن عن توفر وظيفة قانونية شاغرة
منذ ساعة 1104
الكشف عن حالة بايدن بعد فحص كورونا
الكشف عن حالة بايدن بعد فحص كورونا
منذ ساعة 1499
جستنيه: الهريفي رئيسا للنصر
جستنيه: الهريفي رئيسا للنصر
منذ ساعتين 1824