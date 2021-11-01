عدنان جستينية: لم أتمنى مشاركة الاتحاد في الرخصة الآسيوية لسببين

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي الرياضي، عدنان جستينية، إنه لم يكن يتمنى أن يشارك نادي الاتحاد في الرخصة الآسيوية لسببين.
وأوضح جيستينية في لقاء إذاعي، عبر إذاعة "ألف"، أن السبب الأول، أنه لا يليق بنادي الاتحاد أن يشارك في البطولة كملحق، قائلًا: "كبير آسيا هو نادي الاتحاد ويجب أن يدخل كبطل دوري وليس كملحق".
وأضاف أن السبب الثاني أن الاتحاد لم يكن جاهزا لهذه البطولة، واسمه وتاريخه لا يسمحان له بالدخول في بطولة غير جاهز لها.
وكانت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت رفض استئناف نادي الاتحاد للحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل