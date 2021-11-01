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عدنان جستينية: لم أتمنى مشاركة الاتحاد في الرخصة الآسيوية لسببين

منذ 9 ساعات
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عدنان جستينية: لم أتمنى مشاركة الاتحاد في الرخصة الآسيوية لسببين

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي الرياضي، عدنان جستينية، إنه لم يكن يتمنى أن يشارك نادي الاتحاد في الرخصة الآسيوية لسببين.

وأوضح جيستينية في لقاء إذاعي، عبر إذاعة "ألف"، أن السبب الأول، أنه لا يليق بنادي الاتحاد أن يشارك في البطولة كملحق، قائلًا: "كبير آسيا هو نادي الاتحاد ويجب أن يدخل كبطل دوري وليس كملحق".

وأضاف أن السبب الثاني أن الاتحاد لم يكن جاهزا لهذه البطولة، واسمه وتاريخه لا يسمحان له بالدخول في بطولة غير جاهز لها.

وكانت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت رفض استئناف نادي الاتحاد للحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل

الاتحاد
عدنان جستنية
الرخصة الآسيوية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18617
منذ 13 دقيقة
كلامك صحيح بس انا ما احب هذه اللّوحة

خلك متفائل ..

فيه حرامية كثير برا السجن وفيه ناس شرفاء داخل السجون .. يعني فرقت إن يكون بطل في ذيل الأبطال.. يرحم والديك هذ تقاعد وارحم نفسك

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