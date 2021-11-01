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مسنة بعمر الـ 140 عام في المغرب

منذ 4 ساعات
1298
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137510
منذ 25 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله .. الله يعطيكي الصحة والعافيه وحسن الخاتمه .. آمين ..

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حسبنا الله ونعم الوكيل
الحقد الدفين عند المشجع الهلالي لم يأتي من عبث انما برامج قذره جعلت من المشجع الهلالي لايهتم بمايحصل عليه فريقها من بطولات انما كل...
ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي استفدتوه من احتضانكم لحزب الشيطان .. تخلصوا من الأبالسه وانتم تربحون ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه .. .. راح فيها الدباااااااااء ..
صراحه
اعوذ بالله لا حمد ولا شكر لرب العالمين

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