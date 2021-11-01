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مسنة بعمر الـ 140 عام في المغرب
منذ 4 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137510
منذ 25 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله .. الله يعطيكي الصحة والعافيه وحسن الخاتمه .. آمين ..
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أحدث التعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل
الحقد الدفين عند المشجع الهلالي لم يأتي من عبث انما برامج قذره جعلت من المشجع الهلالي لايهتم بمايحصل عليه فريقها من بطولات انما كل...
ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي استفدتوه من احتضانكم لحزب الشيطان .. تخلصوا من الأبالسه وانتم تربحون ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه .. .. راح فيها الدباااااااااء ..
صراحه
اعوذ بالله لا حمد ولا شكر لرب العالمين
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