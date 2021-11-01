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رئيس الوزراء الكويتي لـ "ميقاتي" : يجب معالجة أي ثغرة تعتريها لبنان

منذ ساعة
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رئيس الوزراء الكويتي لـ "ميقاتي" : يجب معالجة أي ثغرة تعتريها لبنان

بيروت (صدى):
وجه رئيس وزراء الكويت سمو الشيخ صباح الخالد على رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بضرورة معالجة الثغرات التي تعتيرها لبنان بعد الأزمة التي تسبب فيها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وأكد ميقاتي على حرص لبنان على العلاقة الوطيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على معالجة اي ثغرة تعتريها بروح الاخوّة والتعاون.

وشدد رئيس وزراء الكويت على أن لبنان قادرة على معالجة اي مشكلة أو ثغرة وستجد كل الدعم المطلوب من الكويت وسائر الدول العربية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء الكويت سمو الشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في اسكتلندا

الكويت
لبنان
رئيس الوزراء الكويتي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137510
منذ 57 دقيقة
حزب الشياطين ، هم من شيطنوهم وإلا من اول ما عندهم خلاااف ابد ..

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حسبنا الله ونعم الوكيل
الحقد الدفين عند المشجع الهلالي لم يأتي من عبث انما برامج قذره جعلت من المشجع الهلالي لايهتم بمايحصل عليه فريقها من بطولات انما كل...
ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي استفدتوه من احتضانكم لحزب الشيطان .. تخلصوا من الأبالسه وانتم تربحون ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه .. .. راح فيها الدباااااااااء ..
صراحه
اعوذ بالله لا حمد ولا شكر لرب العالمين

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