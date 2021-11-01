رئيس الوزراء الكويتي لـ "ميقاتي" : يجب معالجة أي ثغرة تعتريها لبنان

بيروت (صدى):
وجه رئيس وزراء الكويت سمو الشيخ صباح الخالد على رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بضرورة معالجة الثغرات التي تعتيرها لبنان بعد الأزمة التي تسبب فيها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.
وأكد ميقاتي على حرص لبنان على العلاقة الوطيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على معالجة اي ثغرة تعتريها بروح الاخوّة والتعاون.
وشدد رئيس وزراء الكويت على أن لبنان قادرة على معالجة اي مشكلة أو ثغرة وستجد كل الدعم المطلوب من الكويت وسائر الدول العربية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء الكويت سمو الشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في اسكتلندا