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سمو أمير منطقة القصيم يقلد عددًا من الضباط

منذ 20 دقيقة
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سمو أمير منطقة القصيم يقلد عددًا من الضباط

محمد المحسن (صدى):
صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، عددًا من الضباط بعد صدور الأمر السامي بترقيتهم إلى رتبة عميد، وهم العميد عبدالعزيز محمد الرميح و العميد فهد علي المشيطي والعميد حمد ابراهيم الجاسر و العميد فهد ضيف الله المطيري والعميد يعقوب يوسف الحنيفيش

وهنأ سموه الضباط المرقين، منوهًا بدور رجال الأمن وعملهم المتواصل في خدمة الوطن وحماية المواطنين ، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره والدفاع عن مقدراته ومكتسباته.

كما أعرب الضباط المرقون عن شكرهم للقيادة الحكيمة على هذه الثقة الغالية التي تُعد دافعًا لهم لبذل المزيد من العطاء، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137510
منذ 6 دقائق
موفقين خير ..

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أحدث التعليقات

حسبنا الله ونعم الوكيل
الحقد الدفين عند المشجع الهلالي لم يأتي من عبث انما برامج قذره جعلت من المشجع الهلالي لايهتم بمايحصل عليه فريقها من بطولات انما كل...
ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي استفدتوه من احتضانكم لحزب الشيطان .. تخلصوا من الأبالسه وانتم تربحون ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه .. .. راح فيها الدباااااااااء ..
صراحه
اعوذ بالله لا حمد ولا شكر لرب العالمين

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