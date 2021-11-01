الأمير وليد بن بدر يعلق على أوضاع النصر الأخيرة

ماجد محمد (صدى):
علق سمو الأمير الوليد بن بدر بن سعود، العضو الذهبي بنادي النصر، على الأوضاع الأخيرة لنادي النصر والأنباء المترددة بشأن استقالات بعض أعضائه.
وقال سمو الأمير عبر حسابه في "تويتر": "إن المعلومات المنتشرة أغلب متداوليها غير نصراويين، وكل ما يدور حولها للتشكيك برجالات النصر لتفريغه منهم".
وكانت تقارير صحافية قد نفت اليوم، استقالة المدير التنفيذي للنادي، حسين عبد الغني، بعد تداول أنباء عن استقالته، وفقًا لموقع "الميدان الرياضي".
كما أكدت تقارير صحافية خلال الساعات الماضية أن عبدالله العمراني يعتزم التقدم باستقالته من منصبه لأسباب خاصة، قبل أن ينفي العضو الذهبي أيمن بن عبدالله القاضي هذه الأنباء، ولم يُعلق العمراني على هذه الأنباء، واكتفى بتوجيه رسالة عبر "تويتر" لجماهير النصر، تشير إلى استمراره بمنصبه والعمل على إعادة النصر إلى مركزه الطبيعي.
وكان نادي النصر قد أصدر بيانًا عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أمس، أكد فيه أنه سيتم فتح تحقيق داخلي بشان التصريحات الإعلامية التي صدرت عقب المباراة الأخيرة أمام الفيحاء، وأنه بناء على نتائج تلك التحقيقات سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للوائح الداخلية