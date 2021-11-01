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الدويش: التنابز العلني في النصر دليل على الفشل

منذ ساعة
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الدويش: التنابز العلني في النصر دليل على الفشل

ماجد محمد (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي محمد الدويش، إدارة النصر بعد التصريحات المثيرة للجدل للاعبين تاليسكا وعبدالفتاح عسيري بشأن وجود أفضلية لدى المدربين بالاعتماد على اللاعب الأجنبي أكثر من المحلي.

وقال محمد الدويش:"لو لادليل على الفشل الإداري في فريق النصر إلّا هذا التنابز العلني بين لاعبين لكفى.. فاقد الشيء لايعطيه فكيف بمن عُرف بضده".

وكان عبدالفتاح عسيري أثار الجدل بتصريحاته بعد التعادل أمام الفيحاء، قائلا: "الحمد لله على كل حال، التعادل عادل بصراحة، بدأنا المباراة جيدًا إلى حد ما لكن الشوط الثاني بأكمله كان لصالح الفيحاء ولذا من الطبيعي أن يُسجلوا هدف التعادل"، لافتا: "أنا جاهز 100% لإكمال المباراة، خروجي كان قرار المدرب، لا أريد الحديث عن المدرب لكن اللاعب الأجنبي في جميع الأندية السعودية يحصل على فرص كبيرة ولا يخرج من الملعب، بعكس اللاعب السعودي".

ورد تاليكسا على تصريحات عسيري ثم حذف التغريدة سريعا، والتي قال خلالها: "إن أردت لعب 90 دقيقة، عليك أن تتدرب وتُكرس نفسك لهذا النادي، وألا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب المباريات كون الفريق يمر بلحظات سيئة، احترمنا نحن الأجانب الذين نعمل هنا بجد لنمنح النادي الأفضل.

 

النصر
محمد الدويش
عبدالفتاح عسيري
الفشل
تاليسكا
التنابز

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2871
منذ ساعة
كان بالأحرى من اللاعب الطموح عبدالفتاح عسيري أن يقول في نادي النصر ولا يقول في جميع الأندية خلك في ناديك الفقير انت فقراوي وش دخلك في الأندية الآخرى يا (نيمار) على غفلة،،،، الآسيوية صعبة قوية والله لا يغير عليكم هذا الفكر العقيم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب .. يبعت لك اللي تتمنينه ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ، بارك الله فيك ......
ABO A7MD
الله يعز دولتنا المملكة العربية السعودية ولايعز عليها ، ويحفظ ديننا ووطننا وولاة أمرنا .
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانتز باالكلمة اللي قايلتهاا .. هلا بـ ام العياااااااااال ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه .. .. استهبال واستخبااااااااااال ..

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