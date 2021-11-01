الدويش: التنابز العلني في النصر دليل على الفشل

ماجد محمد (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي محمد الدويش، إدارة النصر بعد التصريحات المثيرة للجدل للاعبين تاليسكا وعبدالفتاح عسيري بشأن وجود أفضلية لدى المدربين بالاعتماد على اللاعب الأجنبي أكثر من المحلي.
وقال محمد الدويش:"لو لادليل على الفشل الإداري في فريق النصر إلّا هذا التنابز العلني بين لاعبين لكفى.. فاقد الشيء لايعطيه فكيف بمن عُرف بضده".
وكان عبدالفتاح عسيري أثار الجدل بتصريحاته بعد التعادل أمام الفيحاء، قائلا: "الحمد لله على كل حال، التعادل عادل بصراحة، بدأنا المباراة جيدًا إلى حد ما لكن الشوط الثاني بأكمله كان لصالح الفيحاء ولذا من الطبيعي أن يُسجلوا هدف التعادل"، لافتا: "أنا جاهز 100% لإكمال المباراة، خروجي كان قرار المدرب، لا أريد الحديث عن المدرب لكن اللاعب الأجنبي في جميع الأندية السعودية يحصل على فرص كبيرة ولا يخرج من الملعب، بعكس اللاعب السعودي".
ورد تاليكسا على تصريحات عسيري ثم حذف التغريدة سريعا، والتي قال خلالها: "إن أردت لعب 90 دقيقة، عليك أن تتدرب وتُكرس نفسك لهذا النادي، وألا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب المباريات كون الفريق يمر بلحظات سيئة، احترمنا نحن الأجانب الذين نعمل هنا بجد لنمنح النادي الأفضل.