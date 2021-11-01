رفض قبول استلام البريد المرسل من لبنان إلى المملكة

بيروت (صدى):
اعيدت طرود البريد المرسل الذي تم إرساله من لبنان إلى المملكة، حيث أعلنت شركة DHL لنقل الطرود العاجلة، اليوم الاثنين، أنها أعادت البريد الذي تسلّمته في لبنان؛ لإرساله إلى المملكة يوم السبت إلى الزبائن في لبنان.
جاء ذلك إثر الأزمة المستجدة بين لبنان والدول الخليجية؛ بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن الحرب في اليمن،
وكانت المملكة قد استدعت سفيرها في لبنان للتشاور، وطلبت مغادرة سفير لبنان لديها أراضي المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة، كما قررت السعودية وقف كل الواردات اللبنانية إلى المملكة