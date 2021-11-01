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ما صدقت خبر تصور مع الحلال
منذ 4 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137487
منذ 5 دقائق
صح لسانتز باالكلمة اللي قايلتهاا .. هلا بـ ام العياااااااااال ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب .. يبعت لك اللي تتمنينه ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ، بارك الله فيك ......
ABO A7MD
الله يعز دولتنا المملكة العربية السعودية ولايعز عليها ، ويحفظ ديننا ووطننا وولاة أمرنا .
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانتز باالكلمة اللي قايلتهاا .. هلا بـ ام العياااااااااال ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه .. .. استهبال واستخبااااااااااال ..
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