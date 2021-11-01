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متعافية من السرطان تروي تجربتها وتكشف كيف أنقذت أسرتها بالفحص المبكر

منذ 4 ساعات
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متعافية من السرطان تروي تجربتها وتكشف كيف أنقذت أسرتها بالفحص المبكر

الرياض (صدى):
روت مواطنة متعافية من مرض سرطان الثدي تجربتها في الانتصار على المرض، بفضل الاكتشاف المبكر ودعم الأسرة والأهل والتقنيات الحديثة للتعامل مع المرض، والتي تتوافر في المملكة

وقالت المواطنة شويهينة السبيعي لسرطان الثدي أنها ذهبت للكشف الطبي إثر ورم ظهر في جسمها، مبينة أن هذا الورم كان مصدر علاج لثلاثة من أفراد أسرتها حيث استدعى المستشفى كافة أسرتها لإجراء الفحوصات فتم التعامل معهم بشكل أسرع وتم علاجهم

ونصحت شويهينة السبيعي، السيدات بالفحص المبكر للابتعاد عن معاناة المرضى، حيث أن معاناة المرض ليست سهلة ، مؤكدة أن الفحص المبكر لمرض السرطان يقلل من خطورة المرض

المملكة
السرطان
الأسرة
التقنيات الحديثة
الفحص المبكر

التعليقات

سارا سالم
سارا سالم عدد التعليقات : 82
منذ 56 دقيقة
الله الشافي له الشكر والحمد.
صراحه
صراحه عدد التعليقات : 154
منذ 18 دقيقة
اعوذ بالله لا حمد ولا شكر لرب العالمين

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أحدث التعليقات

حسبنا الله ونعم الوكيل
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ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي استفدتوه من احتضانكم لحزب الشيطان .. تخلصوا من الأبالسه وانتم تربحون ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقين خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه .. .. راح فيها الدباااااااااء ..
صراحه
اعوذ بالله لا حمد ولا شكر لرب العالمين

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