متعافية من السرطان تروي تجربتها وتكشف كيف أنقذت أسرتها بالفحص المبكر

الرياض (صدى):
روت مواطنة متعافية من مرض سرطان الثدي تجربتها في الانتصار على المرض، بفضل الاكتشاف المبكر ودعم الأسرة والأهل والتقنيات الحديثة للتعامل مع المرض، والتي تتوافر في المملكة
وقالت المواطنة شويهينة السبيعي لسرطان الثدي أنها ذهبت للكشف الطبي إثر ورم ظهر في جسمها، مبينة أن هذا الورم كان مصدر علاج لثلاثة من أفراد أسرتها حيث استدعى المستشفى كافة أسرتها لإجراء الفحوصات فتم التعامل معهم بشكل أسرع وتم علاجهم
ونصحت شويهينة السبيعي، السيدات بالفحص المبكر للابتعاد عن معاناة المرضى، حيث أن معاناة المرض ليست سهلة ، مؤكدة أن الفحص المبكر لمرض السرطان يقلل من خطورة المرض