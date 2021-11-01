زوج يقتل زوجته الحامل بوحشية بسبب نوع الجنين

طهران (صدى):
أقدم رجل إيراني على قتل زوجته الحامل ثم أشعل النار في جسدها بوحشية في إحدى قرى مدينة ماكو غربي محافظة أذربيجان ال، بعد تشخيص حالتها على أن جنينها أنثى.
تفصيلا، توفيت امرأة تعرف باسم فاطمة رسولي، إثر إصابتها بحروق بالغة، في أحد المراكز الطبية في مدينة أرومية من توابع أذربيجان الغربية، وذلك بعد أن أضرم زوجها النار بجسدها بعد ما قيد يديها وقدميها لأنها حامل بجنين أنثى، وليس ذكراً.
وأفاد أحد سكان قرية قوريشكاك أن السيدة كانت أمّاً لخمس بنات، وقتلها زوجها من خلال إضرام النار بجسدها مباشرة بعد تحديد جنس طفلها السادس، الذي ظهر أنه أنثى، بعد إجراء التصوير السونار