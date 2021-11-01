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بالفيديو .. فؤاد أنور : فهد الهريفي لو تضغطوا عليه بكى

منذ ساعة
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بالفيديو .. فؤاد أنور : فهد الهريفي لو تضغطوا عليه بكى

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الشباب والنصر السابق، فؤاد أنور، على الجدال الذي دار بينه وبين لاعب النصر السابق، فهد الهريفي.

وقال أن "الهريفي" معروف بأنه دائمًا "يغلط على الناس" ثم يتنصل مع كلامه بعد ذلك، لافتا إلى أن الأخير كتب تغريدة وكانت هذه التغريدة موجهة له، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه " في برنامج "الحصاد الرياضي"المذاع على قناة "24 الرياضية".

وأضاف أن "الهريفي" إذا تم الضغط عليه "بكى"، لافتا إلى أن الجدال الذي دار بينهما حول مستوى نادي النصر بدوري المحترفين يعد أمر طبيعي لأنهم بشر، مؤكدًا أنه يدعو لـ"الهريفي" بالهداية.

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نادي النصر
النصر
فهد الهريفي
دوري المحترفين
فؤاد أنور

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2866
منذ 51 دقيقة
خلاص خلوكم شاطرين واعطيكم حلاوة
القرنيs@s@... ... ... .عاآآآآقرهم😉👌
القرنيs@s@... ... ... .عاآآآآقرهم😉👌 عدد التعليقات : 1
منذ 49 دقيقة
فؤاد انور استاذ يعرف يتكلم صح لاكن النصر صار العوبة دوري المحترفين السعودي اجل يقولون تعادل الشعله مع النصر في الوقت القاتل ههههههههه قولوا تعادل مع الهلال على قول المصريه النصراوية متعوده

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