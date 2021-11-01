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"الهريفي" لـ"فؤاد أنور" : ظلموني أنا والثنيان علشانك

منذ ساعة
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"الهريفي" لـ"فؤاد أنور" : ظلموني أنا والثنيان علشانك

ماجد محمد (صدى):
وجه لاعب النصر السابق، فهد الهريفي، انتقادات حادة للاعب الشباب والنصر السابق، فؤاد أنور، مؤكدًا أنه لم يتحدث عن الأخير مع أشخاص آخرين سواء كانوا رياضيين أو إعلاميين.

وقال "الهريفي":" لا تثير الآخرين، ترى الآخرين ما جابو خبرك، لا بإعلاميين ولا بلاعبين قدماء أو بأي شئ، ما جبت خبرك، كفاية ظلم، وأنا و"الثنيان" انظلمنا في أشياء كثيرة في الرياضة، حتى إشارة "الكابتنية كنا أحق بأخذها لكن "على داود" أخذها مننا، وضربني أنا و"الثنيان" وأعطاها لـ"فؤاد أنور" و"خالد مسعد"، رغم أحنا كونا الأفضل والأكثر شعبية في ذلك الوقت".

وأكد أنه تم تحطيمهم خلال تلك الفترة، من أجل رفع معنويات لاعبين آخرين، لافتا إلى أن "فؤاد أنور" حمل "شارة الكابتن" لأن الإعلام سلط عليه الضوء حينها.

يذكر أن تلك التصريحات جاءت على خلفية جدال دار بين "الهريفي" و"فؤاد أنور" بشأن مستوى نادي النصر في دوري كأس لأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي النصر
النصر
فهد الهريفي
فؤاد أنور
خالد مسعد

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3956
منذ 38 دقيقة
احترموا انفسكم واعماركم عيب عليكم هالكلام باواخر اعماركم لا حسمتوا انفسكم ولا الآخرين عييييييب
اهلاووووووي
اهلاووووووي عدد التعليقات : 851
منذ 36 دقيقة
هههههههههههههههههههههه تكقى خالد مسعد خله على جنب خلك في فؤاد

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أحدث التعليقات

محمد عبدالواحد الغامدي
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نجاة محمد
بالتوفيق لهلالنا
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه تهااويييييل ..

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