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يسمعون بالتمثيل والتقليد
منذ 5 ساعات
1424
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137482
منذ 21 دقيقة
هههههههههههههههههههه تهااويييييل ..
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أحدث التعليقات
محمد عبدالواحد الغامدي
الإثنين قرنبع كورجيه منسمين .. تروا كوره كل السعوديين يلعبوا كوره ..يعني ماهي إختراع إنت وياه ⁉️
محمد عبدالواحد الغامدي
الإثنين كلهم من جمبها كوره وأخلاق .. متوترين دائما 💥
محمد عبدالواحد الغامدي
الإثنين قرنبع كورجيه منسمين .. تروا كوره كل السعوديين يلعبوا كوره ..يعني ماهي إختراع إنت وياه ⁉️
نجاة محمد
بالتوفيق لهلالنا
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه تهااويييييل ..
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