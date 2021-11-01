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إشعار سكان أحياء جدة العشوائية تمهيدًا لإزالتها

منذ 14 ساعة
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إشعار سكان أحياء جدة العشوائية تمهيدًا لإزالتها

جدة (صدى):
بدأت أمانة جدة بإشعار سكان الأحياء السكنية للمناطق العشوائية، في حي النزلة اليمانية، والقريات، إضافة إلى مدائن الفهد والثعالبة والمصفاة، تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة.

وكانت أمانة محافظة جدة قد شرعت، في وقت سابق، في أعمال إزالة العقارات في حيي غليل وبترومين جنوب جدة، ضمن مشروع تنظيم ومعالجة الأحياء العشوائية.

وتأتي أعمال الإزالة ضمن الجهود المبذولة بهدف تطوير ومعالجة المخاطر التي تشكلها هذه المباني على السكان والبدء في أعمال تطوير وتخطيط الحي وتنظيمه بشكل حضاري، ومعالجة الأحياء العشوائية، والمساهمة في تحسين الخدمات والمرافق العامة.

جدة
القريات
إزالة
المصفاة
النزلة اليمانية
مدائن الفهد
الثعالبة
مشهد حضاري

التعليقات

ابوالعرب
ابوالعرب عدد التعليقات : 1140
منذ 53 دقيقة
اتمنى ازالة وترتيبها افضل من بيوت عشوائية اذا دخلت ما تدري وين تطلع والله بعض البيوت كذا
4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7695
منذ 35 دقيقة
طيب الفقراء وين يرحون يسكنون في البر ولا ف الشوارع !

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أحدث التعليقات

نايف
الحين يقول الخبر بالقصيم واستقبلهم مستشفى صبيا العام … وشلووووووون مطلوب الايضاح
العالمي
حسين المشكله حسين المشكله يا ناس تمسخرنا كفايه ماذا عمل حسين حتى يكون الدفاع عنه مستميتا جاب فينا العيد وسبب شلليه بين اللاعبين غير...
4everx2
كثروا المختلين واصحاب الاضطرابات العقلية أعوذ بالله منهم الله يكفينا شرهم
فايز الشهري
تن
فايز بن محمد الشهري
اييييه ما في مشكل يا خيي اكلنا من خيركم وهلا حزب الله عميغزينا ويمتعنا وبالليل نلطم معاهن بالشبشب على روس اللي خلفونا

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