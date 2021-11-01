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بالفيديو .. مقيمة برازيلية: حلمي تحقق في المملكة وأشجع "الأخضر"

منذ ساعة
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بالفيديو .. مقيمة برازيلية: حلمي تحقق في المملكة وأشجع "الأخضر"

ماجد محمد (صدى):
أبدت مدربة برازيلية مقيمة في الممكلة تدعى "مارسيلا" سعادتها بالعيش في المملكة، مؤكدة أن المملك بلد جميلة وتتسم بالأمان.

وأوضحت أنها تعيش في المملكة منذ 3 سنوات، وأنها كانت تحلم بالعيش في المملكة، وتمكنت بالفعل من تحقيق ذلك، ومارست مهنتها كمدربة داخل المملكة.

وأشارت إلى أن السيدات في المملكة لديهن اهتمام بالرياضة مشيدة بجمال الطبيعة التي تحظى بها المملكة، وحرصها على زيارة أماكن لم تسمع عنها من قبل مثل الأحساء وأبها ورجال ألمع.

وأكدت أنها استمتعت بالتجول في جبال المملكة، مضيفة أنها تشجع المنتخب الوطني لكرة القدم، وأنها فخورة به، مبدية ثقتها في أن يتأهل الأخضر لكأس العالم بنسبة 100%.

 

أبها
الأحساء
المملكة
رجال ألمع
كرةالقدم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137481
منذ ساعة
قالوا // يمدح السوق من ربح به ..

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