طلب تعويضًا ضخما بسبب استغلال صورته فتفاجأ برد المحكمة

أبو ظبي (صدى):
رفع فنان خليجي دعوى قضائية يطالب فيها محطة تلفزيونية بتعويض قدره مليون و100 ألف درهم إماراتي (نحو 300 ألف دولار) بسبب استغلال محطة فضائية صورته واسمه.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى الفنان، التي طالب فيها محطة تلفزيونية بمبلغ مليون و100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب استخدام المحطة اسمه وصورته للترويج لأحد المسلسلات من دون أن يكون مشاركاً فيه، بحسب "الإمارات اليوم".
ولفت الفنان الذي لم تذكر الصحيفه اسمه، في دعواه إلى أنه "فنان وممثل"، وله تاريخ واسم على المستويين العربي والخليجي في مجال الفن وتقديم الأدوار في المسلسلات التلفزيونية، ويمارس مهنة التمثيل، ويشارك في أدوار تلفزيونية منذ أكثر من 20 عاماً، ومعروف في الوسط الفني، وله اسم على مواقع التواصل الاجتماعي، والمدعى عليها محطة للبث التلفزيوني".