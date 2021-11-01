"إيلون ماسك" يعلن استعداده للتبرع بأمواله للقضاء على الجوع لكن بشرط

واشنطن (صدى):
أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أنه مستعد لبيع أسهم شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية والتبرع بأمواله من أجل القضاء على الجوع في العالم، لكن بشرط يجب أن تنفذه الأمم المتحدة.
وكان مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، قد قال في تصريحات سابقة أن "ماسك" لو تبرع بقيمة 6 مليارات دولار، يمكنه أن يساعد ملايين الأشخاص سيموتون فعليا من الجوع .
وتفاعل "ماسك" مع تصريحات "بيزلي" وأعلن استعداده للتبرع بشرط أن يعلن البرنامج الجمهور كيف سيتم إنفاق هذه الأموال، وسارع "بيزلي" بالرد" بأن لديهم الأنظمة المطبقة للشفافية، ويمكن لفريق "ماسك" المراجعة والعمل معهم ليكون واثقا تماما من ذلك.