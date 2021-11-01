بالفيديو.. الممرضة الإسبانية "ماريا" تروي تجربة العيش والعمل في المملكة

الرياض (صدى):
تحدثت الممرضة الإسبانية "ماريا" عن تجربة العيش والعمل في المملكة فهى قدمت إلى المملكة في مايو 2018 من برشلونة لتعمل كممرضة.
وعن ذلك، قالت "ماريا": "لدي العديد من زملاء وزميلات العمل وكلهم رائعين وجميعهم محترمون ويحبون إنني قدمت من إسبانيا ويحبون أن يعرفوا ثقافتنا وأكلاتنا ولغتنا كذلك ويحاولون تعلم بعض الإسبانية وأنا أيضًا أتعلم اللغة العربية أما الآن وقد حصلت على رخصة القيادة وأقود بسعادة إلى عملي حتى وإن كانت الطرق مزدحمة".
وأضافت: "لقد تطورت الأوضاع خلال الثلاث التي قضيتها هنا بشكل هائل والعديد من النساء السعوديات يعملن في المقاهي والمطاعم والفعاليات العامة وأيضًا المستشفيات وكان من الرائع مشاهدة ذلك".
وتابعت حديثها عن عمل السعوديات: "كما أن النساء قادرات على الالتحاق بالعديد من الوظائف حاليًا وهذه فترة ذهبية ليقوموا بخطوة نحو الأمام للحصول على الوظائف وأن يكبروا من خلالها حتى يجعلوا العالم يرى بأنهم نساء قويات وقياديات أيضًا".