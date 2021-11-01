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بالفيديو.. الممرضة الإسبانية "ماريا" تروي تجربة العيش والعمل في المملكة

منذ ساعة
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بالفيديو.. الممرضة الإسبانية "ماريا" تروي تجربة العيش والعمل في المملكة

الرياض (صدى):
تحدثت الممرضة الإسبانية "ماريا" عن تجربة العيش والعمل في المملكة فهى قدمت إلى المملكة في مايو 2018 من برشلونة لتعمل كممرضة.

وعن ذلك، قالت "ماريا": "لدي العديد من زملاء وزميلات العمل وكلهم رائعين وجميعهم محترمون ويحبون إنني قدمت من إسبانيا ويحبون أن يعرفوا ثقافتنا وأكلاتنا ولغتنا كذلك ويحاولون تعلم بعض الإسبانية وأنا أيضًا أتعلم اللغة العربية أما الآن وقد حصلت على رخصة القيادة وأقود بسعادة إلى عملي حتى وإن كانت الطرق مزدحمة".

وأضافت: "لقد تطورت الأوضاع خلال الثلاث التي قضيتها هنا بشكل هائل والعديد من النساء السعوديات يعملن في المقاهي والمطاعم والفعاليات العامة وأيضًا المستشفيات وكان من الرائع مشاهدة ذلك".

وتابعت حديثها عن عمل السعوديات: "كما أن النساء قادرات على الالتحاق بالعديد من الوظائف حاليًا وهذه فترة ذهبية ليقوموا بخطوة نحو الأمام للحصول على الوظائف وأن يكبروا من خلالها حتى يجعلوا العالم يرى بأنهم نساء قويات وقياديات أيضًا".

عمل المرأة
برشلونة
قيادة المرأة
ممرضة إسبانية
تعلم اللغة العربية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137480
منذ 51 دقيقة
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137480
منذ 51 دقيقة
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137480
منذ 51 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

إبراهيم
فؤاد يبحث عن الشو والهريفي بيغى منصب في النادي
رااايق
حسنا و طيب ***!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله يا جنود الحرمين الشريفين ، وسدد رميكم ونصركم على عدوكم .. آمين ..
غييييوووورررر
هؤلاء اعداء الدين والوطن يأكلون من خيرات الوطن وولائهم لاسيادهم في طهران خونه لا يمكن الوثوق في الروافض إلا إذا تبرأوا من التشيع البغيض...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ايش هاالمصايب اللي تتطايح على بلدنا مطايحه رخيصه ..

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