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بالفيديو.. ضبط 62 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق

منذ ساعة
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بالفيديو.. ضبط 62 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق

الرياض (صدى):
تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط (62) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

وذكرت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط 31 مخالفًا لرعيهم 2029 رأسا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة.

كما تم ضبط 10 مخالفين لصيدهم المخالف في عدد من المناطق، وبحوزتهم بندقيتان هوائيتان وبندقيتا رش وشباك صيد وذخائر متنوعة.

وأشارت إلى أنه تم ضبط مخالفين قطعو شجرة ووثقو ذلك من خلال نشره في منطقة مكة المكرمة، كما تم ضبط 11 مخالفا لقطعهم الأشجار وتحويلها إلى فحم في محافظة جدة بحوزتهم أكثر من 1.390م3 من الحطب والفحم المحلي.

في حين تم ضبط مخالفا لنظام البيئة يعرض كائنات فطرية مصيدة والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه في منطقة القصيم.

مكة المكرمة
المملكة
محافظة جدة
مخالفين
منطقة القصيم
الحطب
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137480
منذ ساعة
المخالف يخالف ..

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أحدث التعليقات

إبراهيم
فؤاد يبحث عن الشو والهريفي بيغى منصب في النادي
رااايق
حسنا و طيب ***!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله يا جنود الحرمين الشريفين ، وسدد رميكم ونصركم على عدوكم .. آمين ..
غييييوووورررر
هؤلاء اعداء الدين والوطن يأكلون من خيرات الوطن وولائهم لاسيادهم في طهران خونه لا يمكن الوثوق في الروافض إلا إذا تبرأوا من التشيع البغيض...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ايش هاالمصايب اللي تتطايح على بلدنا مطايحه رخيصه ..

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