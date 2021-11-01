بالفيديو.. ضبط 62 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق

الرياض (صدى):
تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط (62) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.
وذكرت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط 31 مخالفًا لرعيهم 2029 رأسا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة.
كما تم ضبط 10 مخالفين لصيدهم المخالف في عدد من المناطق، وبحوزتهم بندقيتان هوائيتان وبندقيتا رش وشباك صيد وذخائر متنوعة.
وأشارت إلى أنه تم ضبط مخالفين قطعو شجرة ووثقو ذلك من خلال نشره في منطقة مكة المكرمة، كما تم ضبط 11 مخالفا لقطعهم الأشجار وتحويلها إلى فحم في محافظة جدة بحوزتهم أكثر من 1.390م3 من الحطب والفحم المحلي.
في حين تم ضبط مخالفا لنظام البيئة يعرض كائنات فطرية مصيدة والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه في منطقة القصيم.