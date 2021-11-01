شاهد.. أروى عمر تشتكي زوجها للجمهور لهذا السبب

أميرة خالد (صدى):
نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية أروى عمر، مقطع فيديو تشتكي فيه زوجها لأنه يمنعها من رؤية صديقاتها.
وقالت "أروى" في مقطع فيديو ظهرت فيه بجانب زوجها الذي كان يقود السيارة: "أنا بسألك سؤال تجاوبني بكل صراحة.. ليش قبل ما ارتبط فيك كنت أقولك رايحة أي مكان تقولي طيب.. وليه بعد ما ارتبطت فيك كل مكان أقولك ما تقبل؟".
وتابعت حديثها للجمهور: "أقسم بالله يا جماعة بعد ما تزوجنا كل ما أقوله مكان ما يقبل.. أقوله أبغى أطلع مع رفيجاتي أنا وحدة مشهورة.. يقولي بشو مشهورة.. من حقي أروح أتصور مع البنات أعمل فعاليات".
وكشفت "أروى" في الفيديو أن اسم عريسها هو "عبدالله" حيث تداول البعض سابقًا أن اسم زوجها هو "إبراهيم".
وكانت أروى عمر قد فاجأت متابعيها بزفافها على خطيبها عبدالله المولد في أجواء رومانسية وحضر حفل الزفاف أفراد العائلة ومجموعة من أصدقائها المقربين.