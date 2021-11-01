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إدارة الأهلي تناقش "الأزمة التحكيمية" للفريق

منذ 4 ساعات
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إدارة الأهلي تناقش "الأزمة التحكيمية" للفريق

ماجد محمد (صدى):
عقدت إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، اجتماعًا، اليوم "الإثنين"، مع السويسري مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام، والأوزبكي فرهاد عبد الله، رئيس دائرة التحكيم.

وذكرت مصادر أن مقر النادي الأهلي شهد اجتماعًا بين الإدارة والجهاز الفني، ورئيسي لجنة الحكام ودائرة التحكيم، من أجل مناقشة الحالات التحكيمية للفريق في المباريات الماضية، وفقا لـ" عكاظ ".

ويذكرأن إدارة الأهلي قد أصدرت بيانًا رسميًا،طالبت بعدم إسناد أي مباراة للحكم محمد الهويش، يكون طرفها الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد أخطائه التحكيمية المتكررة التي تسببت في تعادل الفريق أمام الهلال.

 

الهلال
الأهلي
الحكام
التحكيم
محمد الهويش

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2866
منذ 50 دقيقة
ثلاثة دوري وصفر آسيا

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أحدث التعليقات

Sami
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حرف الطاء الطبل تراه فريق كوري ولاتنسى تروح تشجعه ولو على مباراة الاهلي للهلال ضربه جزاء ولهم ضربة جزاء وطرد هنا وطرد هناك بس...

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