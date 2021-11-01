توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية

علي القحطاني (صدى):
أعرب المتخصص في اقتصاد النفط فهد بن جمعة، عن توقعه بأن أسعار النفط ستواصل الارتفاع إلى مستويات تاريخية.
وقال بن جمعة في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن نقص الإمدادات المتزامنة مع ارتفاع نمو الطلب العالمي سيجعل الأسعار تواصل ارتفاعها والى مستويات تاريخية.
وأضاف: "لا أحد يستطيع أن ينكر إن أسعار النفط قد وصلت إلى مستويات قياسية ومازال الطلب العالمي مستمر فيه نموه، يقابله نقص في إجمالي الإنتاج من بعض الدول المنتجة أما لتقلص طاقاتها الإنتاجية أو اعتقادها بأن الكمية المعروضة كافيه لموازنة العرض مع الطلب العالمي".