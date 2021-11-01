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توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية

منذ 43 دقيقة
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توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية

علي القحطاني (صدى):
أعرب المتخصص في اقتصاد النفط فهد بن جمعة، عن توقعه بأن أسعار النفط ستواصل الارتفاع إلى مستويات تاريخية.

وقال بن جمعة في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن نقص الإمدادات المتزامنة مع ارتفاع نمو الطلب العالمي سيجعل الأسعار تواصل ارتفاعها والى مستويات تاريخية.

وأضاف: "لا أحد يستطيع أن ينكر إن أسعار النفط قد وصلت إلى مستويات قياسية ومازال الطلب العالمي مستمر فيه نموه، يقابله نقص في إجمالي الإنتاج من بعض الدول المنتجة أما لتقلص طاقاتها الإنتاجية أو اعتقادها بأن الكمية المعروضة كافيه لموازنة العرض مع الطلب العالمي".

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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137471
منذ 14 دقيقة
ان شاء الله خير ..

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أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
الله يعطيك العافية يابو ناصر
ابو محمد 😎 ✍️
ناس فاهمين النظام ، فتمشي امورهم بكل سلاسه ، رغم كثرة السيارات .. .. ناس ما يعرفون الأناة ، ولا قولة انا ومن بعدي...
رااايق
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم **
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله خير ..
عبدالله
نعم الفزعة

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