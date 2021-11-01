شاهد.. فرحة والدة صفاء غالي بعد النطق بإعدام قاتليه

بغداد (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة فرحة والدة المصور الصحافي العراقي صفاء غالي، بعد النطق بإعدام قاتليه.
وقضت محكمة جنايات البصرة في العراق، الاثنين، بالإعدام شنقا حتى الموت، بحق مجرم أقدم على قتل المجني عليهما، صفاءعبد الحميد غالي، وأحمد عبد الصمد، أثناء تغطيتهما لتظاهرات جرت في محافظة البصرة، قبل نحو عامين.
وكان المصور صفاء غالي، قد قُتل برفقة الصحافي أحمد عبد الصمد، في سيارتهما، عندما كانا يغادران ساحة الاعتصام وسط مدينة البصرة، إذ أطلق مسلحون الرصاص عليهما، ما أسفر عن مقتل عبد الصمد على الفور وإصابة صفاء غالي الذي توفي متأثرا بجروحه بعد ساعة من وقوع الحادث.