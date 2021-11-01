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شاهد.. فرحة والدة صفاء غالي بعد النطق بإعدام قاتليه

منذ ساعة
1910
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شاهد.. فرحة والدة صفاء غالي بعد النطق بإعدام قاتليه

بغداد (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة فرحة والدة المصور الصحافي العراقي صفاء غالي، بعد النطق بإعدام قاتليه.

وقضت محكمة جنايات البصرة في العراق، الاثنين، بالإعدام شنقا حتى الموت، بحق مجرم أقدم على قتل المجني عليهما، صفاءعبد الحميد غالي، وأحمد عبد الصمد، أثناء تغطيتهما لتظاهرات جرت في محافظة البصرة، قبل نحو عامين.

وكان المصور صفاء غالي، قد قُتل برفقة الصحافي أحمد عبد الصمد، في سيارتهما، عندما كانا يغادران ساحة الاعتصام وسط مدينة البصرة، إذ أطلق مسلحون الرصاص عليهما، ما أسفر عن مقتل عبد الصمد على الفور وإصابة صفاء غالي الذي توفي متأثرا بجروحه بعد ساعة من وقوع الحادث.

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العراق
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عراق
صفا غالي
جنايات الصرة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137471
منذ 31 دقيقة
الله يفرح قلبها هاالمفجوعه ..

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أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
الله يعطيك العافية يابو ناصر
ابو محمد 😎 ✍️
ناس فاهمين النظام ، فتمشي امورهم بكل سلاسه ، رغم كثرة السيارات .. .. ناس ما يعرفون الأناة ، ولا قولة انا ومن بعدي...
رااايق
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم **
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله خير ..
عبدالله
نعم الفزعة

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