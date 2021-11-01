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رجل أعمال إيطالي: مشروع الرياض الخضراء طموح ويهتم بالاقتصاد النظيف

منذ ساعتين
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رجل أعمال إيطالي: مشروع الرياض الخضراء طموح ويهتم بالاقتصاد النظيف

الرياض (صدى):
تحدث "إدواردو" رجل الأعمال إيطالي، عن مشروع الرياض الخضراء وأهميته للاقتصاد النظيف بعد قضائه 10 سنوات في المملكة.

وقال "إدواردو" في حديثه: " أنا قضيت 10 سنوات في السعودية حتى الآن وأستطيع أن أقول بأني في الوقت والمكان المناسب لأنني وجدت التغير الكبير الحاصل والذي يأخذ سنين أكثر في دول أخرى".

وتابع: "وهنا في غضون أشهر فقط وأراه لامعًا ورائعًا أيضًا وفتح طريقًا لطاقات الشباب وهم أصغر مني بالتأكيد .. الرياض الخضراء هو مشروع طموح تضع فيه العديد من الأشجار في مناطق صحراوية بل من أكثر الأماكن جفافًا بالعالم".

واستكمل حديثه عن المشروع: "هذه هى الطريقة لأنه من أهم الأشياء في العالم وإن كان دولة كالسعودية استثمرت ملايين الدولات أو اليورو لصناعة مشروع وزرع ملايين الأشجار فهذا لأنهم يؤمنون بأهميتها".

واختتم كلامه قائلاً: "دولة كالسعودية تعتبر من أكبر الدول تصديرًا للنفط تراها متجهة هذا الاتجاه معناه أنها تستطيع أن تواجه أي مشكلة وتبدي أهمية للإقتصاد النظيف".

 

النفط
إدواردو
الجفاف
مشروع الرياض الخضراء
الاقتصاد النظيف
زراعة الأشجاء
مناطق صحراوية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137480
منذ ساعة
طيب ..

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أحدث التعليقات

إبراهيم
فؤاد يبحث عن الشو والهريفي بيغى منصب في النادي
رااايق
حسنا و طيب ***!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله يا جنود الحرمين الشريفين ، وسدد رميكم ونصركم على عدوكم .. آمين ..
غييييوووورررر
هؤلاء اعداء الدين والوطن يأكلون من خيرات الوطن وولائهم لاسيادهم في طهران خونه لا يمكن الوثوق في الروافض إلا إذا تبرأوا من التشيع البغيض...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ايش هاالمصايب اللي تتطايح على بلدنا مطايحه رخيصه ..

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