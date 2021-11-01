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نجل حسين عبدالرضا: تعالوا شوفوا الحماس والإصرار بموسم الرياض (فيديو)

منذ ساعة
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نجل حسين عبدالرضا: تعالوا شوفوا الحماس والإصرار بموسم الرياض (فيديو)

خالد الظفيري (صدى):
تحدث نجل الفنان الكويتي حسين عبدالرضا عن تجربته في بوليفارد الرياض بموسم الرياض، مشيرًا إلى انبهاره بالجهد المبذول فيه وعمل الشباب السعودي ليظهر بأفضل طريقة.

وقال نجل "حسين عبدالرضا" في مقطع فيديو: "أنا صارلي في الرياض شهر ونص للتجهيز بافتتاح مطعم ومتحف المرحوم والدي في بوليفارد الرياض بموسم الرياض وبالنسبة لهذه التجربة فأنا أول مرة جيت للتعاقد على موقع المطعم والمتحف وأخدوني بسيارة بنص البر وقالولي هذا المشروع وهنسلمك إياه 1/10".

وتابع: "وقتها أنا استغربت لأنها كانت صحرا وكنت بضحك والصحرا هذا في 4 أشهر تحولت إلى مدينة كاملة بمنشآتها بمطاعمها بالحدائق والشباب السعودي موجود في كل مكان ويعمل في كل وظيفة .. تعالوا شوفوا الرياض والإنجاز والحماس والإصرار".

المطاعم
الحدائق
موسم الرياض
بوليفارد الرياض
فعاليات موسم الرياض
حسين عبدالرضا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137471
منذ 42 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
الله يعطيك العافية يابو ناصر
ابو محمد 😎 ✍️
ناس فاهمين النظام ، فتمشي امورهم بكل سلاسه ، رغم كثرة السيارات .. .. ناس ما يعرفون الأناة ، ولا قولة انا ومن بعدي...
رااايق
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم **
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله خير ..
عبدالله
نعم الفزعة

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