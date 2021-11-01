نجل حسين عبدالرضا: تعالوا شوفوا الحماس والإصرار بموسم الرياض (فيديو)

خالد الظفيري (صدى):
تحدث نجل الفنان الكويتي حسين عبدالرضا عن تجربته في بوليفارد الرياض بموسم الرياض، مشيرًا إلى انبهاره بالجهد المبذول فيه وعمل الشباب السعودي ليظهر بأفضل طريقة.
وقال نجل "حسين عبدالرضا" في مقطع فيديو: "أنا صارلي في الرياض شهر ونص للتجهيز بافتتاح مطعم ومتحف المرحوم والدي في بوليفارد الرياض بموسم الرياض وبالنسبة لهذه التجربة فأنا أول مرة جيت للتعاقد على موقع المطعم والمتحف وأخدوني بسيارة بنص البر وقالولي هذا المشروع وهنسلمك إياه 1/10".
وتابع: "وقتها أنا استغربت لأنها كانت صحرا وكنت بضحك والصحرا هذا في 4 أشهر تحولت إلى مدينة كاملة بمنشآتها بمطاعمها بالحدائق والشباب السعودي موجود في كل مكان ويعمل في كل وظيفة .. تعالوا شوفوا الرياض والإنجاز والحماس والإصرار".