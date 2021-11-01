شاب يذبح والده ويعيش مع جثته

القاهرة (صدى):
أقدم شاب مصري على ذبح والده والاحتفاظ بجثته بسبب اعتداء الوالد على الأبن بالضرب ومعاتبه الدائمة له بسبب إدمان المتهم للمخدرات.
وعثرت شقيقة "المجني عليه" على جثته داخل الشقة متهمة نجل شقيقها بقتل والده؛ لأنه كان دائم الاعتداء عليه بالضرب والتعذيب لمعاتبة الضحية للمتهم على إدمانه المخدرات.
وكشفت التحقيقات أن "المجني عليه" مصاب بجرح ذبحي في الرقبة وعلى جسده آثار تعذيب بمختلف أنحاء جسده.
فيما اختفى الأبن المشتبه به بعد ارتكاب الواقعة ولكن تم ضبطه بعد ذلك وأعترف بارتكاب الواقعة عن طريق ذبحه بزجاجة مشيرًا إلى أنه عاش مع جثة والده لمدة يومين.
وأحالت الجهات الأمنية المتهم للنيابة العامة وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.